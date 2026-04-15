inicijativa gradskog vijeća
Drito ima prijedlog imena za stadion u Kranjčevićevoj
Zastupnici stranke Drito u zagrebačkoj Gradskoj skupštini u srijedu su podržali inicijativu gradskog vijeća Trešnjevke za uklanjanje ograde ispred Tehničkog muzeja, a založili su se i da građani odluče o imenu novog stadiona u Kranjčevićevoj te predlažu da se zove "Dražan Jerković".
Predsjednica Kluba gradskih zastupnika Drito Dragana Turkalj na konferenciji za novinare ispred ograde Tehničkog muzeja "Nikola Tesla" rekla je da žele podsjetiti na, 'od gradske vlasti potpuno zaboravljenu i zanemarenu', inicijativu građana Trešnjevke i njihovog gradskog vijeća za uklanjanje ograde ispred Tehničkog muzeja.
Time bi se, kaže, otvorio prostor te omogućilo uređenje novog trešnjevačkog trga jer građani smatraju da postojeći kod Trešnjevačkog placa nije adekvatan.
"Micanjem ograde ovaj prostor bi se otvorio, povezao bi se sa Studentskim centrom, s Trgom Dražena Petrovića i s Tratinskom ulicom. Prodisao bi, a smatramo i da bi se napušteni lokali u Tratinskoj ulici revitalizirali", poručila je Turkalj.
Podsjetila je da je u sociološkoj studiji iz 2019. koju je Grad naručio, Vijeće gradske četvrti Trešnjevka - sjever, upravo to predložilo zajedno s građanima Trešnjevke. Turkalj kaže da je Grad na to zaboravio iako je i gradonačelnik Tomašević građanin tog kvarta. Poručila je da bi se uklanjanjem ograde ispred Tehničkog muzeja i uređenjem novog trešnjevačkog trga vratili izvornom rješenju arhitekta Marijana Haberlea, koji je sredinom 20. stoljeća projektirao zgradu Tehničkog muzeja, i ograde nema.
"Jedna ograda jest primjer razlike između upravljanja Gradom s vizijom i bez vizije", ocijenila je gradska zastupnica Turkalj.
Gradska zastupnica Milka Rimac Bilušić kaže da se gradska vlast od svojih građana često odvaja fizičkim barijerama, dok s druge strane uključuje građane u nekakve ankete o sasvim očitim pitanjima, kao primjerice treba li obnoviti gradske tržnice. A s druge strane gradska vlast kada su u pitanju ideološke teme često ne traži mišljenje građana, a primjeri za to su preimenovanja ulica i trgova ili kurikul zdravstvenog odgoja.
S obzirom da se bliži kraju izgradnja novoga nogometnog stadiona u Kranjčevićevoj ulici, Rimac Bilušić kaže da se postavlja pitanje kako će se stadion nazvati, a u stranci Drito smatraju da je to pitanje o kojem građani imaju pravo odlučivati.
Najavila je da će stoga u Gradsku skupštinu uputiti prijedlog zaključka s načinom na koji mogu i građane uključiti u proces imenovanja novog stadiona u Kranjčevićevoj, a prijedlog njihove stranke je da se stadion nazove po velikanu zagrebačkog sporta Dražanu Jerkoviću, koji je kao rođeni Šibenčanin nogometnu karijeru ostvario u zagrebačkom Dinamu, a uz ostvarene uspjehe, među ostalim bio je trener i sportski direktor Nogometnog kluba Zagreb te prvi izbornik hrvatske nogometne reprezentacije u povijesnoj utakmici protiv SAD-a.
Na novinarski upit da komentira situaciju između Grada Zagreba i Hoda za život oko organizacije i izdavanja dozvola za Hod 9. svibnja, Rimac Bilušić je rekla kako smatraju da je Tomašević gradonačelnik svih građana Zagreba - "onih koji mu se sviđaju i koji mu se ne sviđaju".
"Smatramo kako svi građani ovog grada trebaju sukladno zakonu ostvariti jednaka prava i jednake uvjete i da im gradska vlast treba to omogućiti, a ne se i dalje baviti ideologijom i ideološkim programom", poručila je Rimac Bilušić.
