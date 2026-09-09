PREHRANA U ŠKOLAMA
Drito napao Tomaševića:"Preko 35.000 zagrebačkih srednjoškolaca i dalje prepušteno pekarama"
Predsjednica Kluba Drito u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Dragana Turkalj u srijedu je rekla da Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade još nije izradio plan uvođenja prehrane u srednje škole, upozorivši da je više od 35.000 srednjoškolaca prepušteno skupoj i nezdravoj ponudi pekarnica.
"Naši srednjoškolci slušaju predavanja o zdravoj prehrani, a pod odmorom trče u pekaru. Gradska vlast troši novac na promicanje zdrave prehrane i planira uvesti zdravstveni odgoj u škole, a projekt koji bi izravno utjecao na zdravlje više od 35.000 mladih zaboravlja i stavlja na čekanje“, rekla je Turkalj na konferenciji za novinare.
Podsjetila je da je na sjednici Gradske skupštine u prosincu 2025., pri usvajanju proračuna za 2026. godinu, jedini oporbeni amandman koji je gradonačelnik prihvatio bio upravo amandman Kluba zastupnika Drito za izradu plana uvođenja prehrane u zagrebačke srednje škole. Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade obvezao se izraditi plan uvođenja prehrane u srednje škole, ali iako je od prihvaćanja amandmana prošlo devet mjeseci - nije se dogodilo ništa, istaknula je.
Plan je trebao obuhvatiti, pojasnila je, analizu postojećeg stanja, infrastrukture školskih kuhinja i njihovih kapaciteta, procjenu potrebnih ulaganja, razradu različitih modela organizacije prehrane te prijedlog njezina postupnog uvođenja.
'Grad nije učinio ništa da plan bude izrađen pa je 35.000 srednjoškolaca bez organizirane prehrane'
Istaknula je da bi izrada takvog plana bila prvi ključni korak prema organiziranoj prehrani dostupnoj svim srednjoškolcima, podizanju standarda obrazovanja te zaštiti zdravlja i dobrobiti mladih. No, gotovo devet mjeseci nakon prihvaćanja amandmana, prema informacijama Kluba Drito, Grad nije učinio ništa kako bi plan bio izrađen. Stoga je više od 35.000 srednjoškolaca i dalje bez organizirane prehrane.
Naglasila je da izostanak plana nije izolirani propust, nego obrazac rada aktualne gradske vlasti - prijedlog se prihvati, projekt najavi i ulaganje obeća, ali realizacija izostane ili se godinama odgađa.
Turkalj je podsjetila i da je upravo upornošću zastupnika Kluba Drito osiguran besplatan prijevoz ZET-om učenicima starijima od 18 godina te poručila da njihov Klub neće odustati ni od besplatnog prijevoza za redovite studente niti od organizirane prehrane za srednjoškolce.
'Podržite prosvjed roditelja 12. rujna'
Gradska zastupnica Kluba Drito Eliška Djokićova upozorila je i na problem obnove zgrade Osnovne škole Ivana Gorana Kovačića i XVIII. gimnazije, rekavši da je i to projekt na kojem je posebno vidljiv jaz između obećanja aktualne vlasti i onoga što Zagrepčani zaista dobivaju.
Podsjetila je da su radovi počeli krajem 2024. godine, uz najavu da će biti završeni u siječnju 2026. No, rok je zatim pomaknut na rujan 2026., a sada na rujan 2027. Upozorila je i da je gradska uprava izvođača poslala na gradilište bez valjane projektne dokumentacije, nakon čega su se njezini nedostaci pokušavali rješavati uzastopnim aneksima ugovora.
Djokićova je istaknula i da posljedice takvog upravljanja najviše osjećaju učenici i njihove obitelji. "Ovdje se ne radi o političkom prepucavanju. Riječ je o više od 800 djece koja već treću godinu nastavu pohađaju kao gosti u drugim školama, raspoređeni na pet lokacija. Nemaju svoje dvorane ni igrališta, a satovi su im skraćeni na 40 minuta, što znači gubitak od gotovo 13 nastavnih sati mjesečno, odnosno oko četiri tjedna nastave po školskoj godini“, upozorila je.
Građane je pozvala da podrže roditelje i učenike na prosvjedu koji će se održati u subotu, 12. rujna, u 12 sati ispred osnovne škole Ivana Gorana Kovačića.
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