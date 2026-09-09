Drito napao Tomaševića:"Preko 35.000 zagrebačkih srednjoškolaca i dalje prepušteno pekarama"

Djokićova je istaknula i da posljedice takvog upravljanja najviše osjećaju učenici i njihove obitelji. "Ovdje se ne radi o političkom prepucavanju. Riječ je o više od 800 djece koja već treću godinu nastavu pohađaju kao gosti u drugim školama, raspoređeni na pet lokacija. Nemaju svoje dvorane ni igrališta, a satovi su im skraćeni na 40 minuta, što znači gubitak od gotovo 13 nastavnih sati mjesečno, odnosno oko četiri tjedna nastave po školskoj godini“, upozorila je.