Drugi put u samo nekoliko sati: Automobil ponovno upao u raskopane tračnice

Riječ je o kapitalnim radovima na križanju. Privremena regulacija prometa na snazi je zbog opsežnih radova na etapi obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici u vrijednosti oko 3,8 milijun eura. Paralelno s tim radovima izvest će se preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske u vrijednosti 1,2 milijuna eura.