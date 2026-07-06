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na Savskoj

Drugi put u samo nekoliko sati: Automobil ponovno upao u raskopane tračnice

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N1 Info
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06. srp. 2026. 12:28
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06.07.2026., Zagreb - Zbog radova na krizanju Savske i Vukovarske na snazi je privremena regulacija prometa
Patrik Macek/PIXSELL/Ilustracija

Po drugi put jutros automobil je upao u raskopane tračnice na raskrižju i stvorio se kaos

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Nešto prije 11 sati nastao je zastoj tramvajskog prometa na raskrižju Savske ceste i Ulice grada Vukovara, smjer Savski most, javljaju u ZET-u.

Kako su potvrdili u gradskom prijevozniku za Večernji list, po drugi put jutros automobil je upao u raskopane tračnice na raskrižju i stvorio se kaos. Zastoj je riješen oko 11.40.

Riječ je o kapitalnim radovima na križanju. Privremena regulacija prometa na snazi je zbog opsežnih radova na etapi obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici u vrijednosti oko 3,8 milijun eura. Paralelno s tim radovima izvest će se preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske u vrijednosti 1,2 milijuna eura.

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Teme
automobi tračnice zet

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