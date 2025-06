Drugi stup ima 600.000 članova više nego što je radnika u Hrvatskoj: Evo kako je to moguće

"Činjenica da broj članova obveznih mirovinskih fondova u drugom stupu premašuje broj trenutačno zaposlenih osoba proizlazi iz same prirode mirovinskog sustava. Obvezni mirovinski fondovi prikupljaju sredstva tijekom cijelog radnog vijeka pojedinca, a članstvo u tim fondovima nije uvjetovano trenutačnim radnim statusom. Jednom kada osoba postane članom obveznog mirovinskog fonda njezino članstvo traje do odlaska u mirovinu. To znači da članstvo ne prestaje čak ni u razdobljima kada se za član prestanu uplaćivati doprinosi – primjerice zbog nezaposlenosti, preseljenja u inozemstvo ili promjene radnog statusa", pojasnili su za Mirovina.hr iz Hanfe.