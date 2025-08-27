Država uvodi velike promjene za taksije. Ovo su konkretne mjere

Ministar Butković rekao je i da bi vlasnik broda s azbestom "Moby Drea“ u utorak trebao ukloniti brod iz splitskog brodogradilišta i iz teritorijalnog mora Republike Hrvatske, jer tada ističe rok koji je dat brodaru, a ako se to ne dogodi, država će poduzeti zakonske mjere koje su joj na raspolaganju - od kazni koje su do 7.000 eura dnevno ako se brod ne makne do mogućnosti premještaja broda i drugoga što će se pokrenuti.