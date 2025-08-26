Splitski taksist objasnio zašto je prijevoz htio naplatiti 643 eura: "Vožnja je 280, čišćenje još 350…"

“Cijena prijevoza je bila 280 eura, a 350 eura je naplaćeno čišćenje vozila po cjeniku koji je istaknut u vozilu. Djevojke su, naime, prolile Schweppes i iza jedne je na stražnjem sjedištu ostala lokva pa sam morao na dubinsko čišćenje. U jedan mah sam htio nazvati i policiju kako bi se ova situacija riješila, ali nisam želio raditi scene ljudima u hotelu. Jedna je djevojka nazvala oca s kojim sam se na kraju dogovorio da naplatim vožnju 150 eura u gotovini, i to je cijela priča. Na kraju sam morao platiti dubinsko čišćenje 70 eura i za toliko sam odradio tu vožnju”, rekao je taksist.