Splitski taksist objasnio zašto je prijevoz htio naplatiti 643 eura: "Vožnja je 280, čišćenje još 350…"

Nakon slučaja zagrebačkog taksista koji je novozelandskoj turistkinji u Zagrebu vožnju od svega kilometra naplatio nevjerojatnih 1.506 eura, iz Splita stiže novi sličan slučaj.
Društvenim mrežama širi se snimka rasprave splitskog taksista koji je trima mladim djevojkama vožnju od trajektne luke do hotela u Trogiru htio naplatiti 643 eura.
Na snimci se čuje kako taksist djevojkama objašnjava da je cijena jednog kilometra vožnje 20 eura i da je takva “zato jer je Split glavni grad”. Dalmatinski portal je kontaktirao ovog taksista koji je ustvrdio da se na objavljenoj snimci ne otkriva cijela priča.
“Cijena prijevoza je bila 280 eura, a 350 eura je naplaćeno čišćenje vozila po cjeniku koji je istaknut u vozilu. Djevojke su, naime, prolile Schweppes i iza jedne je na stražnjem sjedištu ostala lokva pa sam morao na dubinsko čišćenje. U jedan mah sam htio nazvati i policiju kako bi se ova situacija riješila, ali nisam želio raditi scene ljudima u hotelu. Jedna je djevojka nazvala oca s kojim sam se na kraju dogovorio da naplatim vožnju 150 eura u gotovini, i to je cijela priča. Na kraju sam morao platiti dubinsko čišćenje 70 eura i za toliko sam odradio tu vožnju”, rekao je taksist.
Tvrdi da je cjenik njegove vožnje zaista 20 eura po kilometru i to za relacije dulje od 30 kilometara. Djevojke su, dodaje, samo sjele u njegov auto, ne pitajući koliko će ih vožnja koštati, piše Dalmatinski portal.
