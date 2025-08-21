Turistica taksistu iz Zagreba koji ju je oderao za 1506 eura: Dugujete mi još šest eura

Carol ima i posebnu poruku za taksista koji je uzeo 1.506 eura: "Gospodine Madžar, hvala što ste mi vratili 1.350 eura. Žao mi je što vam je trebalo tri mjeseca da to učinite. Još mi dugujete šest eura, ali opraštam vam. Kupite supruzi čokoladu. I evo savjeta za vas, ako radite s iskrenošću i integritetom, biznis će vam rasti i ljudi će vas poštovati".