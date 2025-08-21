Turistica taksistu iz Zagreba koji ju je oderao za 1506 eura: Dugujete mi još šest eura

Putovanje u Europu nakon suprugove smrti za Carol Cowan trebao je biti put oporavka, ali pretvorio se u razočaranje zbog 1.506 eura naplaćene taksi vožnje na relaciji koja se plaća svega nekoliko eura.
U razgovoru za RTL Danas, Carol s Novog Zelanda danas se i našalila sa situacijom: "Djeca mi govore da sam sad poznata u Hrvatskoj", kaže.
Turističke zajednice žele ispraviti nepravdu. Na pitanje o tome bi li se vratila u Hrvatsku kad bi joj ponudili nešto, da organiziraju putovanje, da se na neki način ispričaju, Carol odgovara: "Da, došla bih. Hvala vam, to je jako lijepo, jako lijepo".
Podsjetimo, taksist Ivan Madžar s čijeg je POS uređaja vožnja naplaćena, jučer je novac vratio, tri mjeseca nakon početka akcije koju je Carol pokrenula preko Interpola. Prevarena Novozelanđanka kaže da nije očekivala da će dobiti novac natrag: "Čekala sam toliko dugo, gotovo tri mjeseca. Mislim da ga je javnost natjerala na to", zaključuje.
Zagrebačka policija i dalje istražuje slučaj. Zbog neizdavanja računa s vrtoglavom cifrom, sve je prijavljeno i Poreznoj upravi.
Ovlašteni porezni savjetnik Ivan Podgorski Boček ističe kako je neizdavanje računa najteži porezni prekršaj za koji zakonodavac propisuje kaznu od tri do 66 tisuća eura i dodaje: "Uz navedeno, postoje i odredbe zakona o PDV-u koje propisuju kaznu između 300 do 60 tisuća eura, a uz navedeno, postoji i zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom. Za takve prekršaje Porezna uprava nameće dodatnu kaznu od tri do 66 tisuća eura".
Carol je ispričala kako je boravila i u Splitu, Zadru, Hvaru, Rovinju i na Plitvicama, a svugdje se, kaže, osjećala ugodno i dobrodošlo. Sve do neželjenog iskustva s taksijem u Zagrebu. Posebno žali što nije vidjela jedno mjesto: "Ideja Muzeja prekinutih veza mi je bila jako zanimljiva, to sam htjela vidjeti", kaže Carol.
Poruka za taksista
Priča je šokirala i djelatnike Muzeja, pa Carol čekaju s ulaznicama i darom iznenađenja.
Voditeljica Muzeja prekinutih veza Ariana Juraić kaže: "Između ostalog, tu je gumica za brisanje loših sjećanja. Nadamo se da će posjetom muzeju i ovom gumicom izbrisati sva negativna sjećanja na naš grad".
Carol ima i posebnu poruku za taksista koji je uzeo 1.506 eura: "Gospodine Madžar, hvala što ste mi vratili 1.350 eura. Žao mi je što vam je trebalo tri mjeseca da to učinite. Još mi dugujete šest eura, ali opraštam vam. Kupite supruzi čokoladu. I evo savjeta za vas, ako radite s iskrenošću i integritetom, biznis će vam rasti i ljudi će vas poštovati".
