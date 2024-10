Državni tajnik: Clean start bolnica od iduće godine

Podijeli :

U zdravstvu na godišnjoj razini nedostaje oko milijardu eura pa će do kraja godine vjerojatno biti još dvije sanacije dugova, no i clean start bolnica kojima će se otpisati dio potraživanja, najavio je državni tajnik Tomislav Dulibić na konferenciji o poslovanju u zdravstvu u Opatiji.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) bolnicama će otpisati dug za neizvršene poslove za koje su dobivale avans tijekom covid pandemije, a riječ je o ukupno oko 700 milijuna eura, otkrio je Dulibić novinarima na marginama konferencije koja se 24. i 25. listopada održavala u organizaciji Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske (UPUZ).

UPUZ već dugo zagovara otpis dugova bolnica prema HZZO-u uz tumačenje da je on rezultat nerealnih cijena zdravstvenih usluga.

Ukupan proračun za zdravstvo ove godine iznosi rekordnih 6,93 milijarde eura, no u sustavu još uvijek nedostaje milijarda eura na godišnjoj razini, a zdravstvene ustanove u šest mjeseci ove godine poslovale su s gubitkom od 306 milijuna eura.

Ove godine bila je samo jedna sanacija od 80 milijuna eura u srpnju, a zadnjim rebalansom dugovi su se trebali smanjiti za 100 milijuna, pojasnio je Goran Žanić iz Ministarstva zdravstva.

“Nemamo dovoljno sredstava za sve usluge koje nudimo, pa je sanacija postala način poslovanja. Bit će sigurno još jedna sanacija do kraja godine, a možda i dvije. Imamo otvorenu poziciju od 95 milijuna eura za pomoć. To je nešto na što sigurno računamo do kraja godine”, rekao je.

Uz porast troškova energenata, potrošnog materijala i lijekova, veliki iznosi ove se godine izdvajaju i za porast plaća. Rashodi zbog većih plaća bili su planirani u iznosu od 250 milijuna eura, a prijeći će 600 milijuna eura do kraja godine, rekao je Žanić.

105 posto lošiji rezultati poslovanja bolnica u odnosu na lani

“Povećanje bolničkih limita nije pratilo povećanje dospjelih obaveza u zdravstvenim ustanovama”, ustvrdio je objašnjavajući financijske dubioze koje i dalje prate bolnice.

Bolnice su u prvih šest mjeseci ove godine ostvarile 105 posto lošiji rezultat poslovanja u odnosu na isto razdoblje prošle godine, rekao je Ivan-Kristijan Baričević iz UPUZ-a.

Dulibić je s tim u vezi najavio i nove modele ugovaranja sa zdravstvenim ustanovama od iduće godine i povećanje bolničkih limita.

Istaknuo je i dobre ekonomske pokazatelje jer doprinos za zdravstveno osiguranje plaća milijun i 750.000 radnika, što je 300.000 više nego prije pet godina.

Direktor UPUZ-a Dražen Jurković poručio je da je potrebna analiza bolničkih limita i strukture cijene svakog pojedinog DTP-a (dijagnostičko-terapijskog postupka)).

“Treba postaviti realne uvjete poslovanja ravnateljima i na temelju toga donositi zaključke koji je uspješniji”, poručio je.

Državna tajnica Irena Hrstić također je podržala koncept clean starta za bolnice te istaknula da je cilj reforme u idućem razdoblju praćenje ishoda liječenja.

Na konferenciji je sudjelovao dio bolničkih ravnatelja i ravnatelja domova zdravlja, a svi su se složili oko toga da sanacije nisu rješenje već realne cijene zdravstvenih usluga.

