BROJKE SVE GOVORE
Nakon masovnog egzodusa u zapadnu Europu, sestre i liječnici vraćaju se u Hrvatsku. Prvi put smo u plusu
Čini se da je masovnom iseljavanju liječnika i medicinskih sestara u Njemačku, Austriju, Irsku i Švedsku konačno došao kraj. Od početka godine u Hrvatsku se vratilo gotovo stotinu sestara
U jednu od bolnica u Slavoniji na natječaj raspisan za zapošljavanje desetak medicinskih sestara ovih dana prijavilo čak 40 kandidatkinja, od toga 30 medicinskih sestara povratnica iz Njemačke, piše Novi list.
U Hrvatskoj komori medicinskih sestara (HKMS) otkrili su im da se gotovo stotinu sestara vratilo od početka godine, a sličan se trend bilježi i kod liječnika, jer ih se od početka godine vratilo dvostruko više nego što ih je otišlo.
Godina u plusu
Na povratak ih motiviraju prvenstveno visoki troškovi života u zapadnoj Europi, ali i sigurnost koja je u Hrvatskoj još uvijek veća u odnosu na veće europske gradove u čijim se klinikama naši medicinari često zapošljavaju.
Riječ je uglavnom o mlađoj populaciji, u dobi od 28 do 35 godina života.
"Dosta je njih kojima djeca kreću u školu i zbog toga žele sigurno okruženje. Većinom se vraćaju iz obiteljskih razloga. Nešto malo su zaradili, otplatili kredit, i računaju da se vraćaju na normalnu plaću. Nakon što podmire troškove stanovanja, tamo im ostane malo više nego u Hrvatskoj, a s tako malom razlikom u primanjima ne žele živjeti u tuđini", izjavio je Mario Gazić, predsjednik HKMS-a za Novi list.
Najčešće se vraćaju iz Njemačke, a nešto malo je i povratnika iz Irske.
Lani se prema podacima HKMS-a u Hrvatsku vratila 221 medicinska sestra, a otišlo ih je 130.
"To znači da smo u plusu za gotovo stotinu medicinskih sestara, ali to je prva godina da smo u plusu, dosad smo stalno bili u minusu", komentirao je Gazić.
Najveći odljev medicinskih sestara u inozemstvo zabilježen je 2013. godine, kada je Hrvatska ušla u Europsku uniju. U toj godini zemlju je napustilo čak 513 medicinskih sestara.
Promjena trenda
Prema podacima HKMS-a, posljednjih godina u prosjeku ih odlazi oko 200 godišnje, no očito je da se i taj trend polako mijenja, dijelom i zbog korekcije plaća medicinskih sestara koje se danas, ovisno o stručnoj spremi, kreću od 1.300 do 1.700 eura neto. U inozemstvu, govore podaci, radi oko 3.800 medicinskih sestara i tehničara iz Hrvatske, dok ih u našim zdravstvenim ustanovama nedostaje oko 4.000.
Trendovi usporavanja odlaska u inozemstvo i intenzivnijeg povratka u Hrvatsku bilježe se i u liječničkoj profesiji. Otkako se Hrvatska pridružila Europskoj uniji, u inozemstvo je u potrazi za boljom plaćom i uvjetima rada otišlo oko 1.400 liječnika, dok ih se zadnjih godina u Hrvatsku vraća u prosjeku stotinu godišnje.
Kkao piše Noiv list, podaci Atlasa liječništva Hrvatske liječničke komore govore da je u posljendjih osam godina u inozemstvo otišlo 911 liječnika, a vratilo ih se 408. Visoke brojke povratnika zabilježene su u 2024. godini, kada ih se vratilo 69, te lani kad je zabilježeno 67 liječnika-povratnika. U te dvije godine, Hrvatsku su napustila 183 liječnika, čime se broj onih koji odlaze i drugih koji se vraćaju počeo približavati.
Primjetan je i trend preseljenja iz većih gradova u manja mjesta, primjerice u Slavoniju, gdje su troškovi života manji, a kvaliteta života nerijetko bolja u odnosu na velike urbane sredine.
