Nedostaje nam 4000 medicinskih sestara, mnoge ne rade u struci: "Idem raditi u dm, veća je plaća"

"Kako bi se odgovorno upravljalo zdravstvenom ustanovom, nužno je kontinuirano skrbiti o nizu komplementarnih aspekata, od financijske stabilnosti i njezina unapređenja, materijalnih uvjeta, te kvalitete, dostupnosti i sigurnosti zdravstvene zaštite. Područje ljudskih resursa svakako je jedno od ključnih. Stoga o navedenom vodimo dugoročnu razvojnu politiku s posebnim osvrtom na izvrsnost, mlade talente i deficitarni kadar. Kako su pojedine medicinske struke deficitarne ne samo u našoj ustanovi, već i na nacionalnoj te na razini EU, u protekle tri godine uveli smo stipendiranje učenika i studenata sestrinstva, a od ove školske/akademske godine uz to stipendirat ćemo i studente radiološke tehnologije. Planirano vrijeme raspisivanja natječaja za stipendije KBC-a Rijeka, u skladu s dovršetkom postupka upisa na svim obuhvaćenim razinama obrazovanja je 22. rujna 2025.", kaže za Večernji prof. Alen Ružić, ravnatelja KBC-a Rijeka.