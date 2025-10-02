ANALIZA DOGAĐAJA
Dvije godine invazije na Gazu - N1 Studio uživo donosi specijalno izdanje emisije
Bliži se dvije godine od početka invazije na Gazu – sukoba koji je odnio desetke tisuća života, raselio milijune ljudi i izazvao jednu od najtežih humanitarnih kriza u modernoj povijesti.
U utorak, 7. listopada od 11:00 sati, N1 donosi poseban N1 Studio uživo specijal posvećen ovom sukobu koji i dalje oblikuje globalnu politiku i sigurnost.
Specijalni program vodi Nina Kljenak, a produkcijski tim predvode Tina Žagar i Vanja Kranic.
"Naša je odgovornost donijeti gledateljima provjerene informacije i analizu događaja koji već dvije godine mijenjaju živote milijuna ljudi i utječu na međunarodne odnose", kaže izvršna producentica Tina Žagar.
"Želimo objasniti ključne političke i sigurnosne posljedice rata u Gazi, ali i što one znače za regiju i svijet", dodaje producentica Vanja Kranic.
Naši reporteri, analitičari i gosti donose pregled događaja, priče o ljudskim sudbinama, političkih odluka i međunarodnih reakcija.
Analiziramo kako je rat promijenio Bliski istok, ima li nade za rješenje palestinskog pitanja, kolika je uloga svjetskih sila te zašto humanitarna pomoć i dalje teško dolazi do civila.
Samo na N1 televiziji i online putem live streama.
