Netanyahu pod pritiskom krajnje desnih partnera: Žele nastavak rata i aneksiju Zapadne obale

Očekuje se da će Trump Netanyahuu predstaviti plan od 21 točke za okončanje rata u Pojasu Gaze, piše Times of Israel. Plan navodno podrazumijeva i trenutno oslobađanje izraelskih talaca koje drži Hamas u Gazi, njih 48 od kojih se 20 smatra živim, u zamjenu za puštanje nekoliko stotina Palestinaca iz izraelskih zatvora i povlačenje izraelske vojske iz enklave.