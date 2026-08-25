Virus Zapadnog Nila u Hrvatskoj: HZJZ upozorava na ključnu mjeru zaštite

HZJZ navodi da se tijekom aktualne sezone cirkulacija virusa Zapadnog Nila bilježi u više europskih zemalja, uključujući Grčku, prema podacima Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC).

Novi slučajevi virusa Zapadnog Nila potvrđeni su i u zemljama regije. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr. Milan Jovanović Batut" objavio je da je od početka srpnja u Srbiji registrirano ukupno 11 slučajeva oboljenja, od čega ih je deset imalo neuroinvazivni, odnosno teški oblik bolesti. Prosječna dob oboljelih je 66,2 godine.

U Sjevernoj Makedoniji zabilježena su najmanje 43 slučaja zaraze, a većina ih se pojavila tijekom posljednja tri tjedna. Vlasti su u subotu objavile da je petero ljudi preminulo od posljedica zaraze.