"Zamagljivanje je metoda suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o uređajima koji su montirani na vozila. Ti uređaji insekticidnu otopinu pretvaraju u insekticidnu maglu. To su vrlo sitne kapljice koje lebde u zraku, veličine manje od 50 mikrona, a onda padaju na vegetaciju i, naravno, na ostale površine. Također se zamagljivanje može provoditi i uz pomoć ručnih zamagljivača, uređaja kojima upravlja čovjek - imamo insekticidnu maglu, i na isti način imamo djelovanje u okolišu", objasnila je Ana Klobučar, voditeljica Odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Službe za epidemiologiju NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar".