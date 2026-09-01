SEDAM SLUČAJEVA U HRVATSKOJ
Zbog virusa Zapadnog Nila krenula velika akcija suzbijanja komaraca: Objavljene preporuke građanima
U Hrvatskoj je potvrđeno sedam slučajeva zaraze virusom Zapadnog Nila. Četvero zaraženih liječi se u Klinici za infektivne bolesti, a dvoje ih je na intenzivnoj njezi.
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Nakon što je virus potvrđen u pet uginulih vrana na različitim lokacijama u Zagrebu, počelo je suzbijanje razvojnih stadija komaraca u vodi, a jutros je krenula velika akcija suzbijanja komaraca zamagljivanjem, piše HRT.
Zamagljivanje je počelo jutros oko 4, a završilo u 7 sati.
"Zamagljivanje je metoda suzbijanja odraslih jedinki komaraca. Radi se o uređajima koji su montirani na vozila. Ti uređaji insekticidnu otopinu pretvaraju u insekticidnu maglu. To su vrlo sitne kapljice koje lebde u zraku, veličine manje od 50 mikrona, a onda padaju na vegetaciju i, naravno, na ostale površine. Također se zamagljivanje može provoditi i uz pomoć ručnih zamagljivača, uređaja kojima upravlja čovjek - imamo insekticidnu maglu, i na isti način imamo djelovanje u okolišu", objasnila je Ana Klobučar, voditeljica Odjela za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Službe za epidemiologiju NZJZ-a "Dr. Andrija Štampar".
Puno važnije je suzbijanje ličinki komaraca u svim prisutnim vodama u našem okolišu.
"Osim zamagljivanja, kada se pojavi osoba koja je inficirana virusom Zapadnog Nila, propisujemo dodatne arvicidne mjere suzbijanje ličinki u vodama, a kada je potrebno, i adulticidne mjere, odnosno mjere zamagljivanja. Larvicidne mjere odnose se na suzbijanje razvojnih oblika u svim prisutnim vodama u okolišu, a to su raznoliki kanali koji su smješteni u naseljima grada i prigradskim naseljima, retencije potoka, odnosno svi mirniji dijelovi potoka, brojne kante i bačve u vrtovima na području grada, slivnici na ulicama oko zgrada", kazala je Klobučar.
U vrijeme zamagljivanja građanima se preporučuje da ne borave na otvorenom u insekticidnoj magli ako nije prijeko potrebno ili da se zadržavaju što kraće, te da zatvore prozore i vrata svojih domova. Pčelarima se savjetuje da zatvore pčele, jer su u jako osjetljive i mogu stradati.
Sutra se nastavlja zamagljivanje u parku Bartola Kašića i zelenim područjima oko Kvaternikova trga, na Savici, Bundeku, u Zapruđu, Središću, Utrini, Travnom i Sloboštini.
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