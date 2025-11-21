Guardian: Hrvatski novinar podnio prijavu protiv Vučića zbog navodne umiješanosti u 'safari u Sarajevu'

Milansko tužiteljstvo prošlog je tjedna otvorilo istragu s ciljem identificiranja talijanskih državljana koji su navodno sudjelovali u ovim događajima. Oni bi se, prema navodima iz Italije, mogli suočiti s optužbama za ubojstvo počinjeno iz 'okrutnosti i niskih pobuda'. Opsada Sarajeva, koja je trajala od 1992. do 1996., odnijela je više od 10.000 života. Uloga snajperista bila je jedna od najstrašnijih dimenzija života u opkoljenom gradu: gađali su prolaznike, uključujući djecu.