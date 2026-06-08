FINANCIJSKA TRŽIŠTA
Turudić i Žigman potpisali sporazum o suradnji DORH-a i Hanfe, evo o čemu se radi
Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) potpisali su u ponedjeljak sporazum o suradnji, priopćila je Hanfa.
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Sporazum su u prostorijama DORH-a potpisali glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman, a kako je istaknuto, sklapanjem sporazuma izražena je spremnost na suradnju u doprinosu promicanju i očuvanju stabilnosti financijskog sustava RH, osobito u području zaštite tržišta kapitala, sprječavanja zlouporabe povlaštenih informacija i povezanog pranja novca te oduzimanja imovinske koristi pribavljene protupravnim radnjama, kao i zaštite imovinskih interesa RH.
Suzbijanje nezakonitosti na financijskim tržištima
U priopćenju se prenose i izjave čelnika Hanfe i DORH-a.
Žigman je tako naglasio važnost snažne, kontinuirane i konstruktivne suradnje institucija u okolnostima sve složenijih financijskih tržišta. "Učinkovita koordinacija nadležnih institucija ključna je za pravodobno prepoznavanje i suzbijanje nezakonitosti na financijskim tržištima, zaštitu integriteta tržišta i jačanje povjerenja javnosti u financijski i pravosudni sustav. Sporazumom se dodatno učvršćuje partnerstvo naših institucija kroz bržu razmjenu informacija, pružanje stručne i tehničke podrške te jačanje zajedničkih kapaciteta u područjima povezanima s financijskim tržištima. Elementi su to značajni za pravodobno odgovaranje naših institucija na izazove modernog financijskog okruženja, a u konačnici doprinose stabilnosti i otpornosti ukupnog hrvatskog gospodarskog sustava", rekao je Žigman.
Kazneni progon iz područja financijskih usluga i tržišta
Turudić je rekao da će Državno odvjetništvo i Hanfa međusobno surađivati u okviru svojih nadležnosti i u skladu s relevantnim zakonskim odredbama. "Ovakva suradnja potrebna je radi osiguranja učinkovitog poduzimanja kaznenog progona iz nadležnosti državnog odvjetništva u predmetima iz područja financijskih tržišta i financijskih usluga. Ona ujedno pridonosi afirmaciji načela zakonitosti i drugih pravnih načela koja podupiru povjerenje u pravosudne i financijske institucije.
Stoga će pojačana suradnja naših institucija pridonijeti jačanju tog povjerenja te unaprijediti učinkovitost sustava zaštite tržišta kapitala. Sporazumom su pobliže definirani načini suradnje, a u praksi će uglavnom obuhvaćati međusobno pružanje stručne i tehničke pomoći u rješavanju konkretnih predmeta iz nadležnosti naših institucija", izjavio je Turudić.
Potpisivanju sporazuma prisustvovali su članovi Upravnog vijeća Hanfe Anamarija Staničić, Martina Verić, Antun Palarić i Jurica Jednačak te zamjenici glavnog državnog odvjetnika Gordana Križanić, Tanja Šušak, Diana Pervan i Dražen Jelenić, priopćila je Hanfa.
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