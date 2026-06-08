Turudić i Žigman potpisali sporazum o suradnji DORH-a i Hanfe, evo o čemu se radi

Žigman je tako naglasio važnost snažne, kontinuirane i konstruktivne suradnje institucija u okolnostima sve složenijih financijskih tržišta. "Učinkovita koordinacija nadležnih institucija ključna je za pravodobno prepoznavanje i suzbijanje nezakonitosti na financijskim tržištima, zaštitu integriteta tržišta i jačanje povjerenja javnosti u financijski i pravosudni sustav. Sporazumom se dodatno učvršćuje partnerstvo naših institucija kroz bržu razmjenu informacija, pružanje stručne i tehničke podrške te jačanje zajedničkih kapaciteta u područjima povezanima s financijskim tržištima. Elementi su to značajni za pravodobno odgovaranje naših institucija na izazove modernog financijskog okruženja, a u konačnici doprinose stabilnosti i otpornosti ukupnog hrvatskog gospodarskog sustava", rekao je Žigman.