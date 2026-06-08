Oglas

FINANCIJSKA TRŽIŠTA

Turudić i Žigman potpisali sporazum o suradnji DORH-a i Hanfe, evo o čemu se radi

author
Hina
|
08. lip. 2026. 16:26
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
PIXSELL
Sanjin Strukic/PIXSELL

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) i Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) potpisali su u ponedjeljak sporazum o suradnji, priopćila je Hanfa.

Oglas

Sporazum su u prostorijama DORH-a potpisali glavni državni odvjetnik Ivan Turudić i predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman, a kako je istaknuto, sklapanjem sporazuma izražena je spremnost na suradnju u doprinosu promicanju i očuvanju stabilnosti financijskog sustava RH, osobito u području zaštite tržišta kapitala, sprječavanja zlouporabe povlaštenih informacija i povezanog pranja novca te oduzimanja imovinske koristi pribavljene protupravnim radnjama, kao i zaštite imovinskih interesa RH.

Suzbijanje nezakonitosti na financijskim tržištima

U priopćenju se prenose i izjave čelnika Hanfe i DORH-a.

Žigman je tako naglasio važnost snažne, kontinuirane i konstruktivne suradnje institucija u okolnostima sve složenijih financijskih tržišta. "Učinkovita koordinacija nadležnih institucija ključna je za pravodobno prepoznavanje i suzbijanje nezakonitosti na financijskim tržištima, zaštitu integriteta tržišta i jačanje povjerenja javnosti u financijski i pravosudni sustav. Sporazumom se dodatno učvršćuje partnerstvo naših institucija kroz bržu razmjenu informacija, pružanje stručne i tehničke podrške te jačanje zajedničkih kapaciteta u područjima povezanima s financijskim tržištima. Elementi su to značajni za pravodobno odgovaranje naših institucija na izazove modernog financijskog okruženja, a u konačnici doprinose stabilnosti i otpornosti ukupnog hrvatskog gospodarskog sustava", rekao je Žigman.

ante žigman
N1

Kazneni progon iz područja financijskih usluga i tržišta

Turudić je rekao da će Državno odvjetništvo i Hanfa međusobno surađivati u okviru svojih nadležnosti i u skladu s relevantnim zakonskim odredbama. "Ovakva suradnja potrebna je radi osiguranja učinkovitog poduzimanja kaznenog progona iz nadležnosti državnog odvjetništva u predmetima iz područja financijskih tržišta i financijskih usluga. Ona ujedno pridonosi afirmaciji načela zakonitosti i drugih pravnih načela koja podupiru povjerenje u pravosudne i financijske institucije.

Stoga će pojačana suradnja naših institucija pridonijeti jačanju tog povjerenja te unaprijediti učinkovitost sustava zaštite tržišta kapitala. Sporazumom su pobliže definirani načini suradnje, a u praksi će uglavnom obuhvaćati međusobno pružanje stručne i tehničke pomoći u rješavanju konkretnih predmeta iz nadležnosti naših institucija", izjavio je Turudić.

Potpisivanju sporazuma prisustvovali su članovi Upravnog vijeća Hanfe Anamarija Staničić, Martina Verić, Antun Palarić i Jurica Jednačak te zamjenici glavnog državnog odvjetnika Gordana Križanić, Tanja Šušak, Diana Pervan i Dražen Jelenić, priopćila je Hanfa.

Pročitajte još

Teme
ante žigman dorh financijska tržišta hanfa ivan turudić pranje novca

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ