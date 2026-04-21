Zahtjev za porast osobnih dohodaka, naglasio je, s jedne je strane potpuno legitiman, imajući u vidu stopu inflacije i skup život. "No, ostaje pitanje koji su to izvori iz kojih se to može podmiriti. Kad pogledate, s jedne strane imate pustinju, s druge močvaru. I tu je pitanje umijeća države kako pomoći ovima prvima da opstanu, a kako ovima drugima koji su u ovim okolnostima došli do ekstraprofita nešto uzeti ili preraspodijeliti. To je pitanje balansa, ali ne odgovara na pitanje gdje pronaći te milijune za povećanje plaća javnog i privatnog sektora. To se može samo drugačijom strukturom ekonomije", naglasio je.