Oglas

Potvrdila policija

Eksplozija u Podsusedu: Dvije osobe ozlijeđene

author author
N1 Info , Hina
|
12. lip. 2026. 09:04
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
23.10.2025., .Zagreb- Ilustracija policije Photo: Zeljko Lukunic/PIXSELL
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Dvije osobe ozlijeđene su u eksploziji koja se nešto prije osam sati dogodila na Samoborskoj cesti u zagrebačkom naselju Podsused, potvrdila je Hini zagrebačka policija.

Oglas

U petak nešto prije osam sati ujutro na Staroj samoborskoj cesti u Podsusedu došlo je do eksplozije u objektu brze hrane u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. Ozlijeđeni su prevezeni u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice, a težina njihovih ozljeda zasad nije poznata, naveli su iz policije.

Očevid je u tijeku, a prema dosad dostupnim informacijama, sumnja se da je eksploziju uzrokovalo curenje plina iz plinske boce.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
eksplozija podsused policija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ