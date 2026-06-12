U petak nešto prije osam sati ujutro na Staroj samoborskoj cesti u Podsusedu došlo je do eksplozije u objektu brze hrane u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. Ozlijeđeni su prevezeni u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice, a težina njihovih ozljeda zasad nije poznata, naveli su iz policije.