Potvrdila policija
Eksplozija u Podsusedu: Dvije osobe ozlijeđene
Dvije osobe ozlijeđene su u eksploziji koja se nešto prije osam sati dogodila na Samoborskoj cesti u zagrebačkom naselju Podsused, potvrdila je Hini zagrebačka policija.
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U petak nešto prije osam sati ujutro na Staroj samoborskoj cesti u Podsusedu došlo je do eksplozije u objektu brze hrane u kojoj su ozlijeđene dvije osobe. Ozlijeđeni su prevezeni u Kliniku za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice, a težina njihovih ozljeda zasad nije poznata, naveli su iz policije.
Očevid je u tijeku, a prema dosad dostupnim informacijama, sumnja se da je eksploziju uzrokovalo curenje plina iz plinske boce.
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