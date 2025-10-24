Oglas

"nema smirivanja"

Ekstremna količina kiše u Rijeci, u Zagrebu vjetar rušio stabla

N1 Info
24. lis. 2025. 07:00
10.09.2025., Rijeka - Kisni dan u gradu. Photo: Goran Kovacic/PIXSELL
Goran Kovacic / Pixsell

U Istri i na Kvarneru jučer je pala ekstremna količina kiše.

Na riječkom području zabilježeno je lokalno više od 200 mm oborine po kvadratu, dok je na Rovinjštini palo do 160 mm, međutim iznimno obilne količine zabilježene su posvuda izuzev krajnjeg juga poluotoka gdje je izmjereno do 20 mm, piše portal Istramet.

“S kišom nije kraj. Nakon kratkotrajne stabilizacije, u drugom dijelu vikenda stiže nam nova kiša, dok je idući kišni val izgledan krajem tjedna. Nema smirivanja vremena na vidiku”, navode prognostičari Istrameta.

Jak vjetar praćen kišom noćas je pogodio i zagrebačko područje. Kako nam javljaju čitatelji, jak vjetar rušio je stabla u Dubravi te nedaleko Zapadnog kolodvora.

Teme
Rijeka istra kiša potop

