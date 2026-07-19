Prometni čepovi
I danas kaos: Velike gužve na autocestama, na Bajakovu kolona od 10 kilometara
Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa te na autocestama u zonama naplata, odmorišta i tunela.
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A1 Zagreb-Split-Dubrovnik
- povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika
- između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni u pokretu s kratkotrajnim zastojima
A2 Zagreb-Macelj:
- zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km (proteže se u Sloveniju)
A3 Bregana-Lipovac:
- na prilazu naplatnoj postaji Lučko (u smjeru Karlovca) iz smjera Buzina kolona je oko 2 km
- na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10 km
Državna cesta DC1:
- vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića
Krčki most (DC102)
- povećana je gustoća prometa u oba smjera
Zbog tehničkih razloga u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima.
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