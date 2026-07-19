Igor Soban/PIXSELL

Pojačan je promet na važnijim cestama u smjeru mora, cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Zastoji i kolone mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa te na autocestama u zonama naplata, odmorišta i tunela.

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A1 Zagreb-Split-Dubrovnik﻿

povećana je gustoća prometa između naplate Lučko i čvora Zadar istok u smjeru Dubrovnika

﻿između čvorova Jastrebarsko i Karlovac u smjeru Dubrovnika vozi se u koloni u pokretu s kratkotrajnim zastojima

A2 Zagreb-Macelj:

zbog pojačanog prometa na naplatnoj postaji Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 5 km (proteže se u Sloveniju)

A3 Bregana-Lipovac:

na prilazu naplatnoj postaji Lučko (u smjeru Karlovca) iz smjera Buzina kolona je oko 2 km

﻿na graničnom prijelazu Bajakovo kolona osobnih i teretnih vozila je oko 10 km

Državna cesta DC1:

vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića

Krčki most (DC102)

﻿povećana je gustoća prometa u oba smjera

Zbog tehničkih razloga u ﻿prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Korčula. Ostale linije plove redovito, no zbog povećanog priljeva vozila moguća su duža čekanja u trajektnim lukama i pristaništima﻿.

HAK