Naša Maja Štrbac u Strasbourgu je razgovarala s HDZ-ovom europarlamentarkom Nikolinom Brnjac o novim EU propisima oko autoškola, vozačkih dozvola i mladih vozača.
Europski parlament u utorak će potvrditi nova pravila o vozačkim dozvolama, a već ih je odobrilo Vijeće Europske unije. Promjene donose značajne novosti za nove vozače.
Dvije godine prilagodbe za mlade vozače
"Upravo zbog povećanja sigurnosti, za mlade vozače uvode se dvije godine prilagodbe, stroži uvjeti i kazne kod vožnje u alkoholiziranom stanju, pod utjecajem droga ili kod korištenja mobitela", kaže nam europarlametarka Nikolina Brnjac.
Promjena i na ispitima
"Sve su to elementi koji se uvode, ali uvodi se i izmjena pri ispitima. Veći je naglasak na sigurnosti u cestovnom prometu, na svemu što im se može dogoditi kada su u pitanju vanjski utjecaji, dodatno će se educirati kako da se prilagode, kako da budu bolji u svojim reakcijama. Također i kod korištenja mobitela, tj. nekorištenja mobitela."
Naglasak na sigurnosti
"Ide se u izmjenu sustava s naglaskom na samu sigurnost. To se mora regulirati i kroz edukaciju, kroz polaganje osnovnih testova za vožnju", dodaje Brnjac.
Nova pravila o vozačkim dozvolama dio su šireg europskog plana za povećanje sigurnosti na cestama i digitalizaciju administrativnih postupaka unutar Europske unije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
