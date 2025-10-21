Oglas

Naglasak na sigurnosti

Europarlametarka o strožim europskim pravilima za vozače: Promjena će biti i na ispitima

author
N1 Info
|
21. lis. 2025. 10:52
n1, brnjac
N1

Naša Maja Štrbac u Strasbourgu je razgovarala s HDZ-ovom europarlamentarkom Nikolinom Brnjac o novim EU propisima oko autoškola, vozačkih dozvola i mladih vozača.

Oglas

Europski parlament u utorak će potvrditi nova pravila o vozačkim dozvolama, a već ih je odobrilo Vijeće Europske unije. Promjene donose značajne novosti za nove vozače.

Dvije godine prilagodbe za mlade vozače

"Upravo zbog povećanja sigurnosti, za mlade vozače uvode se dvije godine prilagodbe, stroži uvjeti i kazne kod vožnje u alkoholiziranom stanju, pod utjecajem droga ili kod korištenja mobitela", kaže nam europarlametarka Nikolina Brnjac.

Promjena i na ispitima

"Sve su to elementi koji se uvode, ali uvodi se i izmjena pri ispitima. Veći je naglasak na sigurnosti u cestovnom prometu, na svemu što im se može dogoditi kada su u pitanju vanjski utjecaji, dodatno će se educirati kako da se prilagode, kako da budu bolji u svojim reakcijama. Također i kod korištenja mobitela, tj. nekorištenja mobitela."

Pixabay_traffic, promet, autoškola, učenje, vožnja, vozački ispit,
Pixabay / Ilustracija

Naglasak na sigurnosti

"Ide se u izmjenu sustava s naglaskom na samu sigurnost. To se mora regulirati i kroz edukaciju, kroz polaganje osnovnih testova za vožnju", dodaje Brnjac.

Nova pravila o vozačkim dozvolama dio su šireg europskog plana za povećanje sigurnosti na cestama i digitalizaciju administrativnih postupaka unutar Europske unije.

Teme
Cestovna sigurnost EU Mladi vozači Strasbourg Vozački ispiti autoškole nikolina brnjac vozačke dozvole

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ