Europski seljaci grme protiv povijesnog sporazuma. Stručnjak tumači što čeka Hrvatsku

"Potiho se čuje da bi to mogla biti prilika Hrvatskoj za izvoz. Međutim, kod nas su sve proizvodnje toliko male da bi mogli nešto značajnije izvoziti. Neke naše kompanije poput Žita, Podravke ili Kraša dobit će priliku, iako njima ne znači puno što tamo ima 300 milijuna novih potrošača. Ima ih i u Europi 500 milijuna, ali nemamo im što ponuditi. Kod nas je to igra malih brojki, iako je strah opravdan. Što znači 100 tisuća tona soje koliko proizvodimo u odnosu na više od 250 milijuna tona koliko ih proizvode države Mercosura? Nama je to ogromna proizvodnja, a u odnosu na njih je na razini statističke greške."