nakon 25 godina pregovora

Europska unija i Mercosur potpisali povijesni sporazum

Hina
17. sij. 2026. 19:09
Mercosur
Luis ROBAYO / AFP

Visoki dužnosnici Europske unije i južnoameričkog bloka Mercosur potpisali su sporazum o slobodnoj trgovini u subotu u Paragvaju, otvorivši put najvećem trgovinskom ugovoru koji je ikada postigla Europska unija nakon 25 godina pregovora.

Sporazum, koji je bio žestoko osporavan u Europi, sada mora dobiti suglasnost Europskog parlamenta. Također ga moraju ratificirati zakonodavna tijela članica Mercosura, Argentine, Brazila, Paragvaja i Urugvaja, za što se očekuje da će biti lakši postupak.

Sporazum stvara jedno od najvećih globalnih područja slobodne trgovine, koje pokriva više od 700 milijuna ljudi i ukupnog gospodarskog učinka od 22 bilijuna dolara.

Novo područje slobodne trgovine također bi trebalo poslati signal protuteže protekcionističkoj politici američkog predsjednika Ursula von der Leyen. Cilj je ukinuti trgovinske i carinske barijere između Europske unije i država Mercocura što je više moguće.

Pregovori, koji su počeli 1999. godine, više puta su bili u zastoju, uključujući i zbog zabrinutosti europskih poljoprivrednika koji su upozoravali da će se morati pridržavati različitih standarda. 

Sporazum su potpisali predsjednica Euopske komisije Ursula von der Leyen i predsjednici Argentine, Urugvaja i Paragvaja.

"Sporazum između EU-a i Merkosura je dostignuće jedne generacije. Za dobrobit budućih generacija. Živjelo prijateljstvo između naših naroda i naših kontinenata", napisala je Von der Leyen na Instagramu nakon potpisivanja.

EU Ursula von der Leyen eu-mercosur europska unija mercosur sporazum eu-mercosur

