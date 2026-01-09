EU odobrio trgovinski sporazum s Mercosurom, pet država glasalo protiv. Hrvatska nije među njima

U trenutku kada američki predsjednik Donald Trump dodatno zaoštrava trgovinsku politiku i uvodi carine diljem svijeta, sporazum dolazi u vrijeme kada i Europa i zemlje poput Brazila traže veću predvidljivost u trgovinskim odnosima. Među europskim sektorima koji bi najviše profitirali od smanjenja carina nalaze se automobilska i zrakoplovna industrija, strojogradnja te poljoprivredni proizvodi poput vina i sireva.