nakon 25 godina
EU odobrio trgovinski sporazum s Mercosurom, pet država glasalo protiv. Hrvatska nije među njima
Zemlje Europske unije u petak su kvalificiranom većinom odobrile dugo očekivani trgovinski sporazum s južnoameričkim blokom Mercosur, potvrdila su četiri diplomatska izvora iz EU-a.
Tko je glasao protiv?
Protiv sporazuma su se izjasnile Francuska, Poljska, Austrija, Irska i Mađarska, dok je Belgija bila suzdržana. Italija je glasala za, nakon što je prošlog mjeseca ishodila odgodu odlučivanja.
Države članice imaju rok do 17 sati u petak da ulože eventualne prigovore i formaliziraju glasovanje. Riječ je o takozvanoj pisanoj proceduri, kojom se politički potvrđuje neformalno odobrenje koje su ranije dali veleposlanici država članica u Bruxellesu.
The EU has approved moving forward with the Mercosur trade agreement, clearing the way for the signing of a deal that would create a massive free-trade area linking Europe with South America.— EU Made Simple (@EU_Made_Simple) January 9, 2026
🤝 What is the Mercosur agreement?
The deal links the EU with Argentina, Brazil,… pic.twitter.com/t2NQiEWRJD
Stvaranje najvećeg svjetskog područja slobodne trgovine
Dodatne zaštitne mjere za poljoprivredno tržište, koje bi se aktivirale u slučaju naglog rasta uvoza iz Brazila, Argentine, Paragvaja i Urugvaja, također su dobile potporu veleposlanika EU-a, naveli su diplomati koji su željeli ostati anonimni za POLITICO.
Sporazum EU–Mercosur trebao bi stvoriti najveće svjetsko područje slobodne trgovine, koje bi obuhvaćalo oko 700 milijuna ljudi. Iz perspektive Bruxellesa, riječ je o značajnoj geopolitičkoj pobjedi u kontekstu rastućeg kineskog trgovinskog i političkog utjecaja u Latinskoj Americi.
U trenutku kada američki predsjednik Donald Trump dodatno zaoštrava trgovinsku politiku i uvodi carine diljem svijeta, sporazum dolazi u vrijeme kada i Europa i zemlje poput Brazila traže veću predvidljivost u trgovinskim odnosima. Među europskim sektorima koji bi najviše profitirali od smanjenja carina nalaze se automobilska i zrakoplovna industrija, strojogradnja te poljoprivredni proizvodi poput vina i sireva.
Von der Leyen sporazum potpisuje već sljedeći tjedan?
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen trebala bi sljedeći tjedan otputovati u Paragvaj kako bi potpisala sporazum.
Glasnogovornik Komisije Olof Gill nije u petak na konferenciji za novinare potvrdio planove putovanja predsjednice Komisije. „Trenutačno smo usredotočeni na procedure koje se odvijaju u Vijeću [EU-a]. Sljedeće korake razmatrat ćemo nakon što one budu dovršene“, rekao je.
Nakon što sporazum potpišu von der Leyen i njezini partneri iz Mercosura, o tekstu će glasovati Europski parlament. Dijelovi sporazuma koji nadilaze trgovinsku politiku morat će biti potvrđeni i u nacionalnim parlamentima država članica.
Sporazum EU–Mercosur pregovara se već 25 godina i obilježen je dugotrajnim i složenim pregovorima. Europska unija je 2025. godine dodatno izmijenila sporazum kako bi osigurala više milijardi eura potpore europskim poljoprivrednicima koji strahuju od povećanog uvoza iz Južne Amerike.
