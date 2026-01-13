"Najmanje smo novca potrošili iz te zajedničke omotnice. Imamo najstarije traktore, najstariju opremu, problem rascjepkanih zemljišta. Međutim, kapaciteti jačaju. Problem je u starosti nosioca naših gospodarstava koja je iznad 60 godina. Ako neće doći do obnove proizvodnje, rasta malih OPG-ova, bojim se da će staračka domaćinstva jako puno izgubiti", zaključuje i dodaje da mladi neće ostati u tom sektoru, ako je dohodak u prosjeku 50 posto niži negoli prosječnom zaposlenom u Hrvatskoj i 30 posto nižih negoli u istom sektoru na europskoj razini.