HUP: Sporazum s Mercosurom je rizik za domaću poljoprivredu - nekonkurentni smo

"Za Hrvatsku sporazum dolazi u posebno nepovoljnom trenutku. Domaća poljoprivreda stagnira već četiri godine uz pad produktivnosti od 6,6 posto, dok uvoz hrane snažno raste. Izvoz je od 2020. do 2024. porastao s 2,36 na 3,85 milijardi eura, ali je uvoz rastao znatno brže, s 3,21 na 6,44 milijarde eura, zbog čega se negativna bilanca gotovo utrostručila (s 847 milijuna eura na 2,58 milijardi eura), a u prvih deset mjeseci 2025. dosegnula 2,2 milijarde eura", ističe se u Fokusu tjedna.