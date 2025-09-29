"No, to zahtijeva promjenu društvenog okvira u kojem je danas Hrvatska. Ovaj okvir i oblik feudokapitalizma je došao do svog vrhunca pa nam treba novi razvojni model u kojem je na prvom mjestu razvoj, a ne rast. Treba nam model koji više uvažava pojedinca čovjeka i lokalnu zajednicu, a ne samo profit", rekao je Hajdaš Dončić. Nastavlja se, kaže, sukob kapitala i rada, uz važno pitanje, koliko se dobit u privatnom sektoru raspoređuje svim zaposlenicima.