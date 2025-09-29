Radnička prava u fokusu su četvorodnevnog skupa zastupnika iz Kluba socijalista i demokrata u Europskom parlamentu (S&D), koji je počeo u ponedjeljak u Opatiji
Radnička prava u fokusu
Ovo je prvi skup u toj formi u Hrvatskoj, a predsjednica S&D grupe Iratxe Garcia Perez istaknula je da je dio posla europskih zastupnika biti blizu ljudima, posebno radnicima, nastojati shvatiti što Europa njima znači i što Europa može učiniti da im poboljša živote.
"Ovo je važan tjedan u kojem stavljamo fokus na radnička prava", rekla je. Europa je više od ekonomskih pitanja, zato radimo na akcijskom planu kojeg želimo implementirati putem Europske komisije, a odnosi se na povećanje minimalnih plaća, zaštitu radničkih prava, prava na kolektivno pregovaranje i djelovanje sindikata, ulogu žena na tržištu rada u vidu izjednačavanja plaća, rekla je Garcia Perez.
Istaknula je da je u tom postupku važna Deklaracije o zastupanju prava radnika i pravednoj tranziciji, koju će zastupnici S&D donijeti tijekom skupa u Opatiji. Ona će, rekla je Garcia Perez, pozivati na pravo na zdrava i sigurna radna mjesta, zaštitu od eksploatacije, pravo žena na jednake plaće i mirovine kao i muškarci, te da mladi imaju plaćena vježbeništva.
Hajdaš Dončić: Treba nam promjena društvenog okvira
Predsjednik SDP-a Hrvatske Siniša Hajdaš Dončić ustvrdio je da se u toj političkoj stranci razgovara unutar savjeta kad i kako bi trebalo predložiti zakonske mjere kojima bi se skraćivao radni tjedan, ojačala borba za veće plaće, omogućila dostojanstvena starost radnika.
"No, to zahtijeva promjenu društvenog okvira u kojem je danas Hrvatska. Ovaj okvir i oblik feudokapitalizma je došao do svog vrhunca pa nam treba novi razvojni model u kojem je na prvom mjestu razvoj, a ne rast. Treba nam model koji više uvažava pojedinca čovjeka i lokalnu zajednicu, a ne samo profit", rekao je Hajdaš Dončić. Nastavlja se, kaže, sukob kapitala i rada, uz važno pitanje, koliko se dobit u privatnom sektoru raspoređuje svim zaposlenicima.
"Socijaldemokrati moraju biti i u Europi i Hrvatskoj i u kafićima i sportskim klubovima, tamo gdje su ljudi i boriti se za sve koji su povrijeđeni, tranzicijski gubitnici i koji se ne osjećaju dobro u postojećem okviru", rekao je predsjednik SDP-a.
Dio programa posvećen Predragu Fredu Matiću
Zastupnica SDP-a u Europskom parlamentu Biljana Borzan istaknula je da je ideja organizacije sastanka bila pokazati Hrvatsku kao predivnu zemlju ali i omogućiti zastupnicima da dođu u komunikaciju s građanima i iz prve ruke čuju kako se kod nas živi.
Dio programa sastanka posvećen je bivšem SDP-ovom eurozastupniku Predragu Fredu Matiću, pa se Borzan prisjetila njegova života i djela.
Navljeno je i da će se stažiranje u klubu S&D od sad zvati Matićevim imenom.
