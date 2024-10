Pogledajte koliko bi trebala iznositi dostojanstvena plaća u Hrvatskoj

Podijeli :

Prema anketi portala MojPosao u kojoj je sudjelovalo više od 3.800 ispitanika, dostojanstvena plaća u Hrvatskoj trebala bi iznositi između 1.500 i 1.999 eura, a ispitanici smatraju i da je plaća ispod 1.500 eura uz aktualne cijene nedovoljna za pokrivanje osnovnih životnih potreba.

“Poput cijena i plaće bi trebale biti europske”, kaže se u priopćenju portala, uz dodatak da se pojam dostojanstvene plaće odnosi na onu koja uz osnovne životne potrebe poput hrane i smještaja, omogućuje dostojan život, uključujući odjeću, prijevoz, kulturu i godišnji odmor.

S obzirom na visoke troškove života kao što su stanarina, režije, prijevoz i odjeća, ispitanici smatraju da plaća ispod 1.500 eura nije dostatna za pokrivanje osnovnih životnih potreba. Ako se uračunaju i kulturne aktivnosti te godišnji odmor, mnogi smatraju da plaća ne bi smjela biti niža od 1.700 eura.

Međutim, ispitanici ističu da ni taj iznos nije uvijek dovoljan, osobito samcima.

Trećina sudionika ankete (33 posto) vjeruje da bi dostojanstvena plaća trebala biti još viša – između 2.000 i 2.499 eura. Naime, s obzirom na rast inflacije i cijene nekretnina anketirani tvrde da bi sve manje od tog iznosa dovelo do nemogućnosti zadovoljavanja osnovnih potreba.

“Ako od svog rada ne možete uštedjeti za izlete s djecom ili godišnji odmor od 10 do 14 dana na moru, onda ste rob, a ne radnik“, poručuju ispitanici.

Svaki deseti ispitanik smatra da bi jedino plaća viša od 2.500 eura mogla jamčiti dostojanstven život u Hrvatskoj. Isti broj ljudi (10 posto) vjeruje da je dostojanstvena plaća između 1.000 i 1.499 eura dovoljna, ali naglašavaju da u tom slučaju oba partnera moraju zarađivati približno isti iznos kako bi se osigurao kvalitetan obiteljski život. U suprotnom, smatraju, radi se o pukom preživljavanju.

Bez obzira na iznos, svi ispitanici dijele mišljenje da plaća može biti dostojanstvena samo ako je praćena primjerenim odnosom poslodavca i kolega.

Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, prosječna isplaćena neto plaća za srpanj u pravnim osobama iznosila je 1.315 eura, a medijalna 1.130 eura.

Detaljnija raspodjela plaća prema visini pokazuje da je gotovo 40 posto zaposlenih u pravnim osobama s plaćom do tisuću eura. Do 905 eura je 30 posto, a s plaćom do 815 eura 20 posto zaposlenih. Deset posto ima plaću do 741 eura.

Detaljniji podaci pokazuju i da plaću manju prosječne ima oko dvije trećine zaposlenih u pravnim osobama.

