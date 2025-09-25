Mario Iveković: Dostojanstvena plaća bi trebala biti 2025 eura. Što ona pokriva?

Upozorila je kako se radnike uvjerava da skroman život znači odricanje od osnovnih osobnih potreba i društvenog života te da poslodavci minimalnu plaću često koriste kao alibi. Često se u ugovore u radu unosi samo minimalna plaća, a onda se razlika dogovara usmeno, posebice u sustavu trgovine s gotovo 230.000 zaposlenih, dodala je.