Evo kada će poskupjeti cigarete

Nova uredba o većim trošarinama na duhanske prerađevine i proizvode stupila je na snagu 1. siječnja, prema odluci Vlade na posljednjoj lanjskoj sjednici.
No, to ne znači da će cigarete, duhan i drugi proizvodi poskupjeti odmah s prvim ili drugim danom nove 2026. godine. Kako tumače u Carinskoj upravi, to je stvar procedure koju treba ispoštovati, pišeDanica.hr.
“Trošarinski obveznici mogu podnijeti prijavu povećanja maloprodajne cijene cigareta u razdoblju od 2. siječnja do 5. siječnja, zaključno do 15.30 sati. Datum važenja povećanih maloprodajnih cijena cigareta je utorak, 6. siječnja“, ističu u Carinskoj upravi RH.
Ministar financija Marko Primorac pak tvrdi kako će duhanski proizvodi poskupjeti 20 centi po kutiji. Otkriva i da će to povećanje cijena u državni proračun ove godine donijeti dodatnih 130 milijuna eura prihoda.
Osim fiskalnih učinaka i punjenja državne blagajne, ministar ističe kako je Vlada povećanjem trošarina htjela dodatno zaštititi zdravlje građana. Riječ je o redovitom povećanju trošarina, što je praksa i ostalih članica EU, zaključuje Primorac.
