Tisuće djece ostale bez mjesta u vrtićima: Donosimo stanje po gradovima

Dio zahtjeva odnosi se na nepotpunu dokumentaciju i djecu koja ne ispunjavaju dobne uvjete, dok se, kako navode, više od polovice nevaljanih zahtjeva u pojedinim regijama odnosi na necijepljenu djecu. Kažu da se odgovornost za velik broj nepravilno podnesenih zahtjeva ne može prebaciti isključivo na roditelje. Pritom za Hinu posebno apostrofiraju primjer iz Knina, gdje upute o korištenju aplikacije ne slijede tehničke karakteristike aplikacije.