VOJKO OBERSNEL
"Fašizam nije mrtav! Zahvaljujući partizanskoj borbi utvrđene su hrvatske granice koje danas poznajemo"
Antifašizam je temelj moderne Hrvatske, on je i način života i dio identiteta u Primorsko-goranskoj županiji i Rijeci, neke su od poruka sa svečane akademije u povodu Dana antifašističke borbe, koja je održana u riječkom Muzeju moderne i suvremene umjetnosti.
Župan Ivica Lukanović rekao je kako smo se kao društvo doveli u situaciju da se antifašizam u Hrvatskoj danas mora braniti. Dopustili smo, kazao je, da se pojam koji označava civilizacijski krik protiv zla u dijelu javnosti gura u negativan kontekst, što nije samo povijesni apsurd, nego i opasna društvena regresija.
Na Kvarneru, u Istri, Primorju i Gorskom Kotaru antifašizam nije ideologija prošlosti, on je naš način života, vrijednost i kompas koji nas uči da nema i ne smije biti opravdanja za mržnju, nasilje i nepravdu, naglasio je Lukanović.
"Naša sloboda nije drvo bez korijena"
"U Domovinskom ratu bili smo prisiljeni braniti iste vrijednosti, brutalna agresija i etničko čišćenje bili su ponovljeni krik fašizma", kazao je Lukanović ocijenivši kako između antifašističke borbe i Domovinskog rata postoji tijesna i neraskidiva veza, a Primorsko-goranska županija ponosna je i na partizanske odrede i na braniteljske brigade.
Gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić kazala je kako su hrvatski branitelji u Domovinskom ratu omogućili da živimo u slobodnoj Hrvatskoj, ali da naša sloboda nije drvo bez korijena, nego je izrasla iz dubljih slojeva povijesne pravde. Rekla je da je antifašizam u temeljima moderne Hrvatske, zaslužan što je Rijeka vraćena matici zemlji, a Istra, otoci i Dalmacija dio hrvatskog teritorija.
Istaknula je kako se varamo ako mislimo da je antifašizam "gotova priča", on je izbor da se ne pristane na mržnju, ne šuti pred nepravdom, da se čovjeka ne vrednuje prema naciji, vjeri, jeziku, boji kože te da je, ako ga shvatimo kao oponiranje svakoj diktaturi i vjeru u slobodu, on jedini mogući izbor.
Za Rijeku antifašizam nije opcija, nego dio identiteta, nije ideološka etiketa nego živo uvjerenje da različitost nije prijetnja nego bogatstvo, pristup u kojem se ljudi ne dijele na naše i njihove, pristup u kojem dijalog nije znak slabosti nego političke zrelosti te pristup zbog kojeg Rijeka više neće živjeti zarobljena u prošlosti, rekla je Rinčič.
Predsjednik Udruge antifašističkih boraca i antifašista grada Rijeke Vojko Obersnel izjavio je da fašizam nije mrtav, no postoje tendencije da se rezultat Drugog svjetskog rata prikazuje drugačije, u svijetu jača antiimigracijski pokret te se pokušavaju suzbiti dostignuta ljudska prava.
Danas se antifašizam mora baviti upravo takvim pojavama, ali ne treba zaboraviti da se Hrvatska svrstala među pobjednike u Drugom svjetskom ratu, da su zahvaljujući partizanskoj borbi utvrđene hrvatske granice kakve poznajemo, a koje su u Domovinskom ratu obranili naši branitelji, rekao je.
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