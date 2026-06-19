"Fašizam nije mrtav! Zahvaljujući partizanskoj borbi utvrđene su hrvatske granice koje danas poznajemo"

Istaknula je kako se varamo ako mislimo da je antifašizam "gotova priča", on je izbor da se ne pristane na mržnju, ne šuti pred nepravdom, da se čovjeka ne vrednuje prema naciji, vjeri, jeziku, boji kože te da je, ako ga shvatimo kao oponiranje svakoj diktaturi i vjeru u slobodu, on jedini mogući izbor.