Filmska potjera na autocesti: Automobil jurio u suprotnom smjeru, za njim vozila policija

Filmskim scenama svjedočili su jutros vozači na autocesti kod Zagvozda. Naime, jedan automobil jurio je u suprotnom smjeru, a za njim je pod rotirkama vozila policije krećući se u regularnom smjeru.
Oglas
Radio Imotski objavio je nevjerojatnu snimku potjere, koju možete pogledati OVDJE. Još su naveli:
"Jutros se na autocesti kod Zagvozda odvijala prava filmska potjera. Vožnja u suprotnom pravcu, migranti, više osoba u bijegu."
O događaju su za Dnevnik.hr iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske kazali sljedeće:
"U službene prostorije Postaje granične policije Trilj dovedene su osobe koje su se nalazile u osobnom vozilu s kojim je vozač jutros ušao na A1 u pokušaju bježanja policijskim službenicima. U navedenom slučaju policijski službenici su postupali zbog postojanja sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona.
Prema prvim informacijama s terena, u događaju nema ozlijeđenih osoba. U tijeku je kriminalističko istraživanje događaja", naveli su iz policije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas