nema ozlijeđenih

Filmska potjera na autocesti: Automobil jurio u suprotnom smjeru, za njim vozila policija

N1 Info
15. pro. 2025. 14:27
Potjera policija
Radio Imotski / Facebook screenshot

Filmskim scenama svjedočili su jutros vozači na autocesti kod Zagvozda. Naime, jedan automobil jurio je u suprotnom smjeru, a za njim je pod rotirkama vozila policije krećući se u regularnom smjeru.

Radio Imotski objavio je nevjerojatnu snimku potjere, koju možete pogledati OVDJE. Još su naveli:

"Jutros se na autocesti kod Zagvozda odvijala prava filmska potjera. Vožnja u suprotnom pravcu, migranti, više osoba u bijegu."

O događaju su za Dnevnik.hr iz Policijske uprave splitsko-dalmatinske kazali sljedeće:

"U službene prostorije Postaje granične policije Trilj dovedene su osobe koje su se nalazile u osobnom vozilu s kojim je vozač jutros ušao na A1 u pokušaju bježanja policijskim službenicima. U navedenom slučaju policijski službenici su postupali zbog postojanja sumnje u počinjenje kaznenog djela Protuzakonito ulaženje, kretanje i boravak u Republici Hrvatskoj, drugoj državi članici Europske unije ili potpisnici Šengenskog sporazuma iz čl. 326. Kaznenog zakona.

Prema prvim informacijama s terena, u događaju nema ozlijeđenih osoba. U tijeku je kriminalističko istraživanje događaja", naveli su iz policije.

Policija autocesta potjera

