Plenković u Kninu: Povećat ćemo najniže braniteljske mirovine

"Hrvatska se ni sa kime ne natječe u naoružanju, ne prijetimo nikome, ali se nikoga ne bojimo. Više nikad nećemo biti nezaštićeni i zato snažno ulažemo u Hrvatsku vojsku. Nismo sami, članica smo NATO-a, aktivni smo i u jačanju europske strateške autonomije. Mir i sugurnost ne mogu se uzmati zdravo za gotovo. Ulaganje u obranu nije priprema za rat. To je ulaganje u mir i sigurnost, ali i u povjerenje ulagača. Sigurna i snažna i dobro zaštićena Hrvatska je privlačno mjesto za život, rad i ulaganje", naglasio je Plenković.