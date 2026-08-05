31. godišnjice Oluje
Plenković u Kninu: Povećat ćemo najniže braniteljske mirovine
Predsjednik Vlade Andrej Plenković na svečanoj proslavi 31. godišnjice VRO Oluje poručio je da Hrvatska snažno ulaže u vojsku radi mira, sigurnosi i povjerenja ulagača te da to nije prijetnja nikome. Obećao je i nove dodatke na mirovine za hrvatske branitelje
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"Kao i svake godine na ovaj danu Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene vojno-redarstvene operacije Oluja koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Prisjećamo se svih hrvatskih branitelja, a posebno onih koji su svoje živote položili u obrani Hrvatske od agresije. Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu, tražimo nestale i gradimo mir utemeljen na pravdi i poštovanju", istaknuo je Plenković.
Novi dodaci za branitelje
"Oluja je bila briljantna vojna pobjeda, legitimna oslobodilačka opreacija i kruna hrvatske borbe za slobodu. Pod vodstvom prvog predsjednika Franje Tuđmana oslobodili smo najveći dio okupiranog teritorija u samo nekoliko dana i omogućili povratak prognanika domovima, spasili smo i Bihać od prijeteće humanitarne katastrofe, promijenila je Oluja odnos snaga i u BiH, otvorila put miru i Daytonskom sporazumu. Obavljena je i mirna reintegracija Hrvatskog Podunavlja. Te povijesne činjenice su one na kojima počiva naš ponos, miran, dostajanstven i nepokolebljiv", rekao je premijer.
Najavio je da će na jesen njegova vlada Saboru poslati izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak na mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta RH.
"Prema istom kriteriju ćemo povećati i najniže braniteljske mirovine. Ukinut će i smanjenje mirovina pripadnika vojske i policije iz 2002., čime ćemo obuhvatiti 200 tisuća hrvatskih branitelja", obećao je Plenković.
"Ne prijetimo nikome, ali nikoga se ne bojimo"
"Hrvatska se ni sa kime ne natječe u naoružanju, ne prijetimo nikome, ali se nikoga ne bojimo. Više nikad nećemo biti nezaštićeni i zato snažno ulažemo u Hrvatsku vojsku. Nismo sami, članica smo NATO-a, aktivni smo i u jačanju europske strateške autonomije. Mir i sugurnost ne mogu se uzmati zdravo za gotovo. Ulaganje u obranu nije priprema za rat. To je ulaganje u mir i sigurnost, ali i u povjerenje ulagača. Sigurna i snažna i dobro zaštićena Hrvatska je privlačno mjesto za život, rad i ulaganje", naglasio je Plenković.
"Čuvati slobodu i jačati državu je naša trajna odgovornost"
"Gradimo Hrvatsku koja poznaje svoju povijest, ali gleda prema budućnosti. Danas pod ovom zastavom odajemo priznanje veličini vašeg povijesnog podviga. Za hrvatski narod nema većeg dara ni svjetlijeg nasljeđa od slobode koju ste izborili. Čuvati tu slobodu i jačati državu, za čiju ste slobodu i oslobođenje toliko dali, naša je zajednička velika i trajna odgovornost. Učiniti Hrvatsku još sigurnijom, snažnijom i uspješnijom, ekonomski i financijski prosperitetnijom - to dugujemo vama, Hrvatskoj i budućim generacijama. Neka nam hrabrost hrvatskih branitelja bude trajno nadahnuće, njihova pobjeda izvor ponosa, a slobodna Hrvatska naš zajednički zavjet", zaključio je Plenković i čestitao Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
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