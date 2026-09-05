FOTO / Evo kako izgleda Trg bana Jelačića nakon velikog prosvjeda

Mia Slafhauzer/PIXSELL

Nakon što je u Zagrebu održan prosvjed "Hod za Liku", na kojem su se okupile tisuće građana, glavni zagrebački trg vrlo je brzo nakon završetka velikog prosvjeda vraćen na "početne postavke".

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Naime, djelatnici zagrebačke Čistoće nisu imali puno posla nakon velikog prosvjeda na glavnom zagrebačkom trgu. Prosvjednici su iza sebe ostavili jako malo otpada.

Prosvjed je, podsjetimo, organizirala Građanska inicijativa "Gospić je naš dom", a u Zagreb su dolazili građani iz svih dijelova Hrvatske. Prosvjed je organiziran zbog afere s desecima tisuća tona ilegalno odloženog otpada na području Gospića.

Sve o prosvjedu pratili smo OVDJE.

Mia Slafhauzer/PIXSELL

Mia Slafhauzer/PIXSELL