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PODRŽAO PROSVJED?

Thompson se oglasio dok je trajao prosvjed: Pogledajte što je objavio

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N1 Info
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05. ruj. 2026. 14:18
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Marko Perković Thompson
Davor Javorovic/PIXSELL

Marko Perković Thompson nije na posljednjem koncertu u Vukovaru spomenuo problem ilegalnog otpada u Lici, niti se oglašavao na tu temu, unatoč epitetu domoljubnog pjevača, ali tijekom prosvjeda u Zagrebu ipak je poslao određenu poruku.

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Objavio je snimku s koncerta na Hipodromu prošlog ljeta i pjesmu "Dolazak Hrvata", uz stihove.

Je li to njegov način davanja podrške desecima tisuća ljudi koji su odlučili glasno progovoriti ono o čemu su institucije šutjele, zna samo on...

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Teme
gospić lika marko perković thompson otpad prosvjed

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