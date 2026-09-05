PODRŽAO PROSVJED?
Thompson se oglasio dok je trajao prosvjed: Pogledajte što je objavio
Marko Perković Thompson nije na posljednjem koncertu u Vukovaru spomenuo problem ilegalnog otpada u Lici, niti se oglašavao na tu temu, unatoč epitetu domoljubnog pjevača, ali tijekom prosvjeda u Zagrebu ipak je poslao određenu poruku.
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Objavio je snimku s koncerta na Hipodromu prošlog ljeta i pjesmu "Dolazak Hrvata", uz stihove.
Je li to njegov način davanja podrške desecima tisuća ljudi koji su odlučili glasno progovoriti ono o čemu su institucije šutjele, zna samo on...
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SK
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