PROBLEM ILEGALNOG OTPADA
FOTO, VIDEO / Završio veliki prosvjed na Trgu: "Ja sam ona koju ste osudili na pakleni život pored tona otpada"
Središnji zagrebački trg i okolne ulice ispunili su građani na prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" u organizaciji GI "Gospić je naš dom" koji su poručili kako se sustav mora mijenjati iz korijena te su pozvali na političku odgovornost zbog svih crnih točaka u Hrvatskoj.
"Nismo svi isti, ovdje smo svi različiti, ali ovdje smo se okupili zato što nas povezuje nešto što je puno veće od naših razlika - to je pravo na zdrav život, pravo na zdrav zrak, pravo na čisto tlo i čistu vodu, pravo na našu domovinu kakvu smo je sanjali", poručio je u govoru Vjekoslav Bušić ispred Građanske inicijative "Gospić je naš dom".
Marko Seper /PIXSELL
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Mia Slafhauzer / Pixsell
Mia Slafhauzer / Pixsell
FB / Screenshot / LIKACLUB
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Marko Seper /PIXSELL
N1 / Augustin Koprić
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N1 televizija u sklopu posebnog programa od 10 sati s gostima u studiju i reporterima na terenu prati prosvjed "Hodaj za Liku".
35 Objava
13:47
prije 6 min.
Kraj uz pjesmu "Tvoja zemlja"
Na pozornici su se okupili svi organizatori uz transparent "Izdaju vam Lika nikad neće oprostiti" i prosvjed je pjesmom Vice Vukova "Tvoja zemlja" završio.
13:37
prije 15 min.
Sociolog: Lika je ujedinila ljude različitih opredijeljenja
Sociolog i izvanredni profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu Kruno Kardov, u specijalnoj emisiji analizirao je prosvjed u Zagrebu.
"Držali su se dalje od političkih poruka, vjerojatno zbog kritika koje su pristizale uoči prosvjeda. U svakom slučaju, uspjeli su ujediniti razne političke opcije i premostiti jaz između lokalnog i nacionalnog. Možda malo manje vješto jer su redali lokalne inicijative, ali su dali do znanja sa svim tim pričama da je riječ o strukturnom i sistemskom problemu na nacionalnoj razini", kazao je Kardov, koji se u znanstvenom radu bavio zaštitom okolišem i time kako institucije rade na tom planu.
Komentirao je njihov rad u smislu suradnje s građanima i građanskim inicijativama.
"Ovdje su se okupili ljudi iz različitih motiva, koje ujedinjuje ozbiljnost problema u Lici. Kao i cijeli niz nezadovoljstava. Već je konstantno da se Hrvatska nalazi nisko na ljestvici povjerenja u institicije. Mnogi građani smatraju da ne žive u demokraciji, unatoč formalnim procedurama. Općenito vlada veliko nezadovoljstvo u društvu i imamo veliku spremnost građana da se mobiliziraju, samo je problem tko će to kanalizirati i voditi. U ovom slučaju se tu dogodio Most između desnog i lijevo-liberalnog narativa. Čini mi se da je desnici bio veći problem kako ovo adresirati jer su u pravilu ekoaktiviste proglašavali ekoteroristima. Ili Soroševom sektom, kao Možemo u Zagrebu. A sad se moraju naći na istoj strani. I, to je uspješno izvedeno u ovom slučaju."
13:15
prije 38 min.
"Vlast je ovdje da služi narodu, a ne otpadnoj mafiji"
Predsjednica Zelene akcije Dora Sivka, podsjetila je na tisuće otpada u Zagrebu i podsjetila da je jedina odgovorna za zbrinjavanje i sanaciju opasnog otpada - država. "Na Jakuševec upozoravamo već 30 godina, ali to nije usporedivo s desecima tisuća ilegalnog otpada u Gospiću. Potpis za to dao je ministar zaštite okoliša, sve je odobrio korumpirani inspektor, a premijer tvrdi da ništa ne zna! Ne treba očekivati da će doći promjena iz njihovih redova, sve je na nama i naš otpor mora biti argumentiran. Hvala Gospićanima, hvala Ličanima, hvala svima što ste ovdje i što niste nasjeli na pokušaje da se problem koji se tiče svih nas zamagli podjelama. Vlast je ovdje da služi narodu, a ne otpadnoj mafiji koja zarađuje na našem zdravlju. Ovo je apsolutno savršeno vrijeme da odgovorne naučimo tu lekciju."
12:47
prije 1 h
"Vidimo se na prosvjedu 19. rujna"
Iz inicijative "Siščani ne žele biti smetliščani", obratila se Snježana Sužnjević Vago, koja se predstavila kao "obična baba s kutlačom". "Ajmo babe, da vas čujem", zavapila je te povezala sisački prosvjed s ovim ličkim. "Dosta nam je raspačavanja naše djedovine. Neće vam proći, svim investitorima, evo vam poruka s punog Trga - ne želimo vas", jasno je ustvrdila i pozvala okupljene na prosvjed 19. rujna protiv farme pilića u Sisku.
12:38
prije 1 h
Severina čestitala Željki Šikić
Poslije govora je cijeli Trg skandirao "Željka, Željka!", a nakon što je sišla s pozornice, Željki Šikić čestitala je i Severina. Više OVDJE.
12:34
prije 1 h
"Šutjeli ste kao zadnje izdajice dvije i pol godine"
"Šutjeli ste kao zadnje izdajice dvije i pol godine kad ste saznali što se nalazi u našem tlu. Sram vas bilo. Tko je dopustio da se dvije i pol godine zagađuje tlo?! Recite nam! Sustav se mora mijenjati iz korijena. Vi koji ste to radili ste obične hulje i izdajice svog naroda, sram vas bilo. Prosvjed ne smije biti završetak, on mora postaviti standard koji je trebao biti postavljen prije 36 godina. Vratimo struku na čelo svih institucija i izbacimo sve koji su tamo temeljem političke iskaznice. Ne možete tvrditi da niste krivi, a postavili ste takav sustav, imenovali ste ljude. Svi ste vi krivi. Odgovornost ne odnosi samo na Gospić, ne možemo samo njega riješiti i sve vas zaboraviti. Odgovornost se mora tražiti za sve crne točke u Hrvatskoj", rekao je Vjekoslav Bušić, još jedan predstavnik inicijative, pa pokrenuo skandiranje "Izdaja, izdaja".
12:11
prije 1 h
"Predali ste nas u ruke ekomafiji!"
"Ne osjećam se usamljeno, glupo i kao dežurni luđak. Hvala vam od srca. Hvala vam što mi vraćate vjeru u ljude, vjeru u nas, hvala na svakoj poruci, na svakom slovu. Hvala na svakom javnom istupu jer za to treba imati danas hrabrosti. Posebno vam hvala što ne date politiku u svoju butigu. Nas koji živimo svoj život dostojanstveno, predali ste u ruke ekomafiji. Sestra sam branitelja koji je dao život za vaše živote, nažalost, i njihove živote. Sigurno nije dao život da bi se uništavao naš. Majka sam koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate, da će se uskoro razboljeti i ostaviti djecu u domovini koju ste vi stvorili. Ja sam ona koju ste osudili na pakleni život pored tona otpada. Poručujem svima da ako vide nešto slično, neka reagiraju na vrijeme, prijavljuju što se događa i ne dopuste si sudbinu Gospića", rekla je Željka Šikić, Gospićanka koja živi 50 metara od silosa gdje je otpad zakopavan.
12:06
prije 1 h
Počeli su govori
Na Trgu bana Jelačića okupile su se tisuće građana, ori se "Gospić, Gospić!" dok idu govori organizatora. "Emocije su ogromne, zato što moramo ovdje stajati", kazao je organizator Vladimir Šulentić i nabrojao sve probleme zbog kojih su se ljudi okupili na prosvjedu.
11:58
prije 1 h
Bloger Krule: Van svih ljudskih normi je nekoga ići ubiti
"Želimo da se vladajućima skrene pažnja kako je van svih ljudskih normi nekoga ići ubiti. Mlada smo država, još se učimo demokraciji i dugo ćemo to učiti, ali najpozitivnija stvar otkad imamo državu je da smo se ovdje našli i lijevi i desni i centar... Imamo samo ovu domovinu", izjavio je bloger Krule našoj Viktoriji Kristić.
11:51
prije 2 h
Raspudić: Dobro je da postoji dovoljno ljudi koji su spremni reći "Dosta!"
"Svi smo ovdje kako bismo saslušali što imaju reći građani Gospića i iz drugih gradova s istim problemom. To što su vladajući počinili političko samoubojstvo dopuštajući mafijašima da za sitan novac uništavaju Hrvatsku, njihova je sramota. Dobro je da postoji dovoljno ljudi koji su spremni reći "Dosta!". Ovdje vidim jako puno mladih i vidim da ovaj prosvjed nema veze s onime što je PR mašinerija vladajućih pokušala prikazati. Koliko sam vidio hodajući, prosvjed je ogroman i jedan signal svima da se nova građanska volja treba uzeti u obzir", izjavio je saborski zastupnik Nino Raspudić.
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