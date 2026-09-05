FOTO, VIDEO / Završio veliki prosvjed na Trgu: "Ja sam ona koju ste osudili na pakleni život pored tona otpada"

Sociolog i izvanredni profesor na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu Kruno Kardov, u specijalnoj emisiji analizirao je prosvjed u Zagrebu.

"Držali su se dalje od političkih poruka, vjerojatno zbog kritika koje su pristizale uoči prosvjeda. U svakom slučaju, uspjeli su ujediniti razne političke opcije i premostiti jaz između lokalnog i nacionalnog. Možda malo manje vješto jer su redali lokalne inicijative, ali su dali do znanja sa svim tim pričama da je riječ o strukturnom i sistemskom problemu na nacionalnoj razini", kazao je Kardov, koji se u znanstvenom radu bavio zaštitom okolišem i time kako institucije rade na tom planu.