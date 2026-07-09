tehnički problemi
FOTO / Kaos u Zagrebu: Tek što je riješen zastoj zbog pada pantografa na tramvaj, došlo do novih problema
Gotovo istovremeno u različitim dijelovima Zagreba na dva tramvaja pali su pantografi zbog čega je nastao zastoj u prometu.
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U samom centru Zagreba nešto prije podneva došlo je do prekida tramvajskog prometa zbog kvara na jednom od tramvaja.
Kako se doznaje, na tramvaju koji je prometovao na liniji broj 6 pao je pantograf te tramvaj nije mogao nastaviti prometovati.
Situacija je ubrzo riješena, no gotovo istovremeno identičan problem obustavio je tramvajski promet na zapadnom dijelu grada.
Pantograf je u ovom slučaju pao na tramvaj koji se kretao prugom na uglu Talovčeve i Jagićeve ulice, na trasi tramvajske linije 2, javlja Dnevnik.hr.
Nižu se zastoji
Potom, nešto prije podneva dojavljen je zastoj tramvajskog prometa na Savskoj cesti, točnije kod kućnog broja 6. Problem je ubrzo riješen.
Nakon toga, nakon 13 sati ZET je izvijestio kako je došlo do zastoja tramvajskog prometa na Aveniji Marina Držića, kod Branimirove ulice u smjeru Ulice grada Vukovara. Linije 2, 3, 6, 7 i 8 prometuju izmijenjenim trasama.
Također, zastoj tramvajskog prometa dogodio se u 13:20 u Praškoj ulici zbog također tehničkih poteškoća.
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