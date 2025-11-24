Oglas

JAVLJA HAK

FOTO / Kilometarska kolona na ulazu u Zagreb

author
Hina
|
24. stu. 2025. 07:29
cam (9)
hak webcam

Kolona vozila u pokretu s povremenim zastojima nalazi se na autocesti A4 između čvorova Popovec i Zagreb istok u smjeru Zagreba, duljine pet kilometara, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK).

Oglas

Kolnici su mokri ili samo vlažni i skliski u većem dijelu zemlje. Zbog niskih temperatura moguća je poledica, posebice na mostovima i nadvožnjacima. Mogući su odroni.

Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila i ne kreću na put bez propisne zimske opreme.

Zbog zimskih uvjeta zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme na nekim cestama u Lici i Gorskom kotaru.

U prekidu su trajektna linija Lopar-Valbiska, katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Ubli-Korčula-Dubrovnik i brodska linija Mali Lošinj-Unije-Susak.

Teme
hak stanje na cestama

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ