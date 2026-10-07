FOTO / Milanović odlikovao Filipa Hrgovića, on kaže da je iznenađen koliko predsjednik zna o boksu

Hrgović je u izjavi medijima nakon svečanosti rekao kako je s Predsjednikom Republike razgovarao i o boksu. "Pričali smo, ne biste vjerovali, o boksu. Predsjednik je boksao u mladosti. Baš me je iznenadio koliko zna o boksu i boksačkoj povijesti. Najviše volim pričati o boksu – i još s Predsjednikom! Gdje ima bolje od toga? Baš je bio lijep razgovor. Drago mi je da sam ovdje", rekao je Hrgović.