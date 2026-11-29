BIVŠI ŠEF STRANKE
Paus napušta IDS, njegov odlazak imat će posljedice i u Saboru
Dalibor Paus, nekadašnji šef IDS-a, napušta stranku.
Oglas
Informaciju o njegovu odlasku za Glas Istre potvrdio je izvor upućen u zbivanja unutar stranke, dok je Paus poručio da će pojedinosti iznijeti u ponedjeljak.
Paus namjerava nastaviti zastupati interese Istre kao nezavisni saborski zastupnik, a uskoro bi trebao započeti razgovore o priključivanju nekom od oporbenih klubova ili osnivanju novog.
Prema neslužbenim informacijama, na odlazak se odlučio zbog kampanje blaćenja unutar stranke, ali i izostanka promjena nakon kritika koje je uputio aktualnom vodstvu.
Kao nezavisni vijećnik nastavit će djelovati i u Skupštini Istarske županije.
IDS ostaje bez saborskog kluba
Pausov odlazak imat će ozbiljne posljedice za IDS, koji će u Saboru ostati sa samo jednim zastupnikom, Anteom Milosom, kojeg bi uskoro trebao zamijeniti predsjednik stranke Loris Peršurić.
IDS će izgubiti i pravo na klub zastupnika jer će nakon Pausova odlaska imati samo dva člana, umjesto najmanje tri potrebna za njegovo funkcioniranje.
Kulminacija unutarstranačkih sukoba
Pausov odlazak uslijedio je nakon višemjesečnih nesuglasica s vodstvom stranke, koje su počele krajem ljeta zbog njegovih istupa o problemu otpada u Gospiću.
Dodatno nezadovoljstvo izazvao je izostanak reakcije stranačkog vrha na prozivke HDZ-ova Antona Klimana na Pausov račun, nakon čega je Paus smijenjen s čela saborskog Kluba IDS-a.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas