Potaknuti bijesom zbog vladine korupcije, manjka poslova i niskih obrazovnih standarda, prosvjedi su uzdrmali Tiranu od sredine listopada te su se proširili na druge gradove. Često su se prosvjedi pretvarali u nasilne, a prosvjednici su palili vladine zgrade i banke, razbijali prozore trgovina te vadili kamenje s pločnika i bacali ga na policiju.