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FOTO / Molitelji opet na trgovima: U Zagrebu ih dočekali prosvjednici

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04. srp. 2026. 11:19
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04.07.2026., Zagreb - Kao i svake prve subote u mjesecu, Vitezovi Bezgresnog Srca Marijina, odnosno molitelji, okupili su se na Trgu bana Josipa Jelacica u molitvi. Photo: Marko Seper/PIXSELL
Marko Seper/PIXSELL

Već tradicionalno svaku prvu subotu u mjesecu molitelji krunice okupljaju se na trgovima diljem Hrvatske.

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Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina, odnosno molitelji, okupili su se na Trgu bana Josipa Jelačića u molitvi.

Također, nasuprot okupljenom skupu molitelja stajali su prosvjednici koji su držali transparente i udarali u bubnjeve.

04.07.2026., Zagreb - Kao i svake prve subote u mjesecu, Vitezovi Bezgresnog Srca Marijina, odnosno molitelji, okupili su se na Trgu bana Josipa Jelacica u molitvi. Photo: Marko Seper/PIXSELL
04.07.2026., Zagreb - Kao i svake prve subote u mjesecu, Vitezovi Bezgresnog Srca Marijina, odnosno molitelji, okupili su se na Trgu bana Josipa Jelacica u molitvi. Photo: Marko Seper/PIXSELL
Zagreb
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