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FOTO / Molitelji opet na trgovima: U Zagrebu ih dočekali prosvjednici
Već tradicionalno svaku prvu subotu u mjesecu molitelji krunice okupljaju se na trgovima diljem Hrvatske.
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Vitezovi Bezgrešnog Srca Marijina, odnosno molitelji, okupili su se na Trgu bana Josipa Jelačića u molitvi.
Također, nasuprot okupljenom skupu molitelja stajali su prosvjednici koji su držali transparente i udarali u bubnjeve.
Marko Seper/PIXSELLViše
Marko Seper/PIXSELLViše
Marko Seper/PIXSELLViše
Marko Seper/PIXSELLViše
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