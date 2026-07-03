Mirovine bi u srpnju mogle rasti. Evo za koliko

Kako piše Mirovina, konačna stopa još nije utvrđena jer nedostaju službeni podaci o prosječnoj bruto plaći za svibanj i lipanj, pa su izrađena dva moguća scenarija. U slučaju da prosječna bruto plaća u svibnju i lipnju ostane na razini travnja, usklađivanje bi iznosilo oko 5,3 posto. Ako se nastavi trend rasta bruto plaća od desetak eura mjesečno, povećanje mirovina moglo bi dosegnuti oko 5,47 posto.