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Mirovine bi u srpnju mogle rasti. Evo za koliko
Umirovljenici očekuju novo usklađivanje mirovina od 1. srpnja, a prema preliminarnim izračunima povećanje bi moglo biti između 5,3 i 5,47 posto.
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Umirovljenici s nestrpljenjem iščekujuredovito srpanjsko usklađivanje mirovina, dok prema preliminarnom obračunu koji je objavila Jasmina Grgurić Zanze na portalu Mirovina.hr, rast bi se mogao kretati između 5,3 i 5,47 posto.
Kako piše Mirovina, konačna stopa još nije utvrđena jer nedostaju službeni podaci o prosječnoj bruto plaći za svibanj i lipanj, pa su izrađena dva moguća scenarija. U slučaju da prosječna bruto plaća u svibnju i lipnju ostane na razini travnja, usklađivanje bi iznosilo oko 5,3 posto. Ako se nastavi trend rasta bruto plaća od desetak eura mjesečno, povećanje mirovina moglo bi dosegnuti oko 5,47 posto.
Prema važećoj formuli, mirovine se usklađuju prema kretanju prosječne bruto plaće i indeksu potrošačkih cijena u omjeru 85:15, pri čemu prednost ima pokazatelj koji je povoljniji za umirovljenike. Ovoga puta, unatoč porastu inflacije, glavni doprinos rastu ponovno dolazi od povećanja plaća.
Mirovine bi se mogle povećati za otprilike 34 do 35 eura mjesečno
Preliminarni izračuni pokazuju da je inflacija između dva promatrana polugodišta iznosila 2,49 posto, dok se rast bruto plaća procjenjuje na između 5,8 i šest posto.
Na prosječnu mirovinu koja iznosi 644,46 eura to bi značilo povećanje od otprilike 34 do 35 eura mjesečno, ovisno o konačno utvrđenoj stopi usklađivanja.
Kako se ističe u tekstu portala Mirovina.hr, očekivano srpanjsko usklađivanje bilo bi više od siječanjskog, koje je iznosilo 2,68 posto, ali bi ostalo niže u odnosu na srpanjska usklađivanja prethodnih godina. Prošlog srpnja mirovine su porasle za 6,48 posto, godinu ranije za 7,46 posto, dok je najveće srpanjsko usklađivanje zabilježeno 2023. godine, kada je iznosilo 8,42 posto.
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