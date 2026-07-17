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FOTO / Na A3 se stvorila kolona od 15 kilometara

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N1 Info
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17. srp. 2026. 20:53
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gužve
HAK

Promet je pojačan na glavnim cestovnim pravcima, a vozačima se savjetuje da održavaju siguran razmak između vozila.

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Najsloženija je situacija na autocesti A3 Bregana-Lipovac, gdje se nakon prometne nesreće između čvorova Križ i Popovača u smjeru Lipovca formirala kolona dugačka oko 15 kilometara.

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HAK/Screenshot

Vozi se po dva prometna traka uz ograničenje brzine od 40 km /h. Pojačan je promet i na dijelu zagrebačke obilaznice, između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca.

Također, pojačan je promet i u smjeru otoka Krka, vozi se usporeno kod Omišlja.

Podsjetimo, na A3 je ranije danas bila prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i cisterna. Cisterna se prevrnula.

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