"zasulo nas je"

FOTO, VIDEO / Nevrijeme praćeno žestokom tučom i grmljavinom zahvatilo Zagreb

N1 Info
24. lis. 2025. 13:55
Nakon jučerašnje obilne kiše, danas oko 13.45 nevrijeme je zahvatilo Zagreb.

U petak poslijepodne Zagreb je zahvatilo nevrijeme praćeno tučom i grmljavinom.


"Zasulo nas je na Malešnici, sve se bijeli", javio nam je čitatelj.

"Na Trešnjevci se spojilo nebo sa zemljom", javlja čitateljica.

Kako je objasnio naš meteorolog Bojan Lipovšćak, sa sjeverne strane Zagrebačke gore približavala se kaplja nestabilnog vlažnog zraka koja je nailaskom na Medvednicu dobila dodatni vertikalni impuls te je došlo do lokalnog razvoja oblaka i
pojave tuče.

Prema radiosondažnim mjerenjima postaje Maksimir visina nulte izoterme spustila se do 1800 metara visine, a vrh tučonosnog oblaka dosezao je 5.6 km.

I dalje nestabilno

Tijekom vikenda prevladavat će pretežno oblačno vrijeme uz povremenu kišu. U subotu će oborine biti češće na Jadranu i uz obalu, uz slab do umjeren jugo i jugozapadnjak. Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se između 2 i 6 °C, a na Jadranu oko 12 °C. Najviše dnevne temperature bit će između 14 i 20 °C.

U nedjelju slijedi nastavak nestabilnog, promjenljivog vremena s povremenom kišom i laganim padom temperature zraka. U višim planinskim predjelima Slovenije, Austrije i Italije, iznad 1600 metara nadmorske visine, moguća je i pojava susnježice ili snijega.

nevrijeme

