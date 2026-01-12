FOTO / Novica Petrač stigao u Remetinec: Odslužit će kaznu zatvora zbog afere u kojoj se spominje i Beroš

Novica Petrač, sin Hrvoja Petrača, predao se u Remetinec na odsluženje kazne u aferi Mikroskopi s HDZ-ovim bivšim ministrom zdravstva Vilijem Berošem.
Dobio je dvije godine i dva mjeseca zatvora, od čega deset mora odslužiti, a ostatak je uvjetovan na tri godine. Od spomenutih deset mjeseci će mu se oduzeti tri mjeseca koja je već proveo u istražnom zatvoru, a uplatio je 80.000 eura sporedne novčane kazne.
Istu će proceduru morati proći i drugi sin Hrvoja Petrača, Nikola, koji se u istom predmetu također nagodio s USKOK-om u zamjenu za manju kaznu.
Nikola Petrač je osuđen na djelomičnu uvjetnu kaznu od godinu i osam mjeseci, od čega je šest mjeseci bezuvjetno.
Svi su dobili i sporedne novčane kazne te obvezu da u državni proračun vrate izvučene stotine tisuća eura, prenosi Dnevnik.hr.
Hrvoje Petrač mora se 2. veljače javiti na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju od tri godine i devet mjeseci.
Petrač se odlukom suca izvršenja zagrebačkog Županijskog suda trebao javiti na izdržavanje kazne 22. prosinca prošle godine, ali je mu je odobrena odgoda zbog zdravstvenih problema.
Uz Petrače i poduzetnika Sašu Pozdera, aferom Mikroskopi obuhvaćeni su bivši ministar zdravstva Vili Beroš koji je optužen da je primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za 740.000 eura te liječnici Goran Roić i Krešimir Rotim, kao i Tomo Pavić iz krapinskog HZZO-a.
Za Beroša, Roića, Rotima te Pavića je tek krenuo postupak za sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji.
