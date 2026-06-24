prava senzacija
FOTO / Ovo se ne viđa svaki dan: Obojao kuću u boje hrvatske zastave i nazvao je Šahovnica
Kuća Šahovnica prava je senzacija jer za nju inspiracija bila je hrvatska nogometna reprezentacija.
Pokraj državne ceste na relaciji Daruvar - Pakrac u mjestu Badljevina može se naići na veliku atrakciju, kuću sa crveno-bijelim kockicama. Međutim, i sve ostalo na imanju 'Divlji ranč' čije središnje mjesto zauzima kuća Šahovnica, odiše hrvatskim obilježjima inspiriranim dresom Vatrenih.
Naime, čak je i dio krova, ali i zidovi u garaži u crveno-bijelim kockastim tonovima. Ovo ne može biti bolje nadahnuće za Vatrene i pobjedničku navijačku atmosferu, posebice nakon slavlja protiv Paname.
Vlasnik imanja, Predrag Peić, za Pixsell je otkrio kako je njegova ljubav prema šahovnici i prepoznatljivim hrvatskim kockicama započela još prije mnogo godina. Upravo ta dugogodišnja fascinacija bila je glavni poticaj za stvaranje jedinstvenog zdanja koje danas privlači pažnju putnika iz svih krajeva Hrvatske.
Damir Spehar/PIXSELL
Damir Spehar/PIXSELL
damir Spehar/PIXSELL
damir Spehar/PIXSELL
Damir Spehar/PIXSELL
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