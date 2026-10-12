ZAVRŠIO POD MOREM
FOTO / Pogledajte kako izgleda potonuli putnički brod u Splitu
Objavljene su fotografije potonulog putničkog broda u splitskoj luci, na kojima se može vidjeti kako izgleda nakon što je završio pod morem.
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Podsjetimo, u splitskoj Sjevernoj luci potonuo je putnički brod Plomin, dug 26 metara, koji je u trenutku nesreće bio privezan u luci.
Dojava o potonuću zaprimljena je u Lučkoj kapetaniji Split u 8.06 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene nadležne službe. U nesreći nitko nije ozlijeđen niti je smrtno stradao. Lučka kapetanija provodi očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok potonuća, a poduzete su i preventivne mjere radi sprječavanja onečišćenja mora.
Pogledajte fotografije potonulog broda u splitskoj luci:
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