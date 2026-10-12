FOTO / Pogledajte kako izgleda potonuli putnički brod u Splitu

Dojava o potonuću zaprimljena je u Lučkoj kapetaniji Split u 8.06 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene nadležne službe. U nesreći nitko nije ozlijeđen niti je smrtno stradao. Lučka kapetanija provodi očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok potonuća, a poduzete su i preventivne mjere radi sprječavanja onečišćenja mora.