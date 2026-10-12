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ZAVRŠIO POD MOREM

FOTO / Pogledajte kako izgleda potonuli putnički brod u Splitu

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N1info
|
12. lis. 2026. 22:49
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Zvonimir Barisin/PIXSELL

Objavljene su fotografije potonulog putničkog broda u splitskoj luci, na kojima se može vidjeti kako izgleda nakon što je završio pod morem.

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Podsjetimo, u splitskoj Sjevernoj luci potonuo je putnički brod Plomin, dug 26 metara, koji je u trenutku nesreće bio privezan u luci.

Dojava o potonuću zaprimljena je u Lučkoj kapetaniji Split u 8.06 sati, nakon čega su na mjesto događaja odmah upućene nadležne službe. U nesreći nitko nije ozlijeđen niti je smrtno stradao. Lučka kapetanija provodi očevid kako bi se utvrdile okolnosti i uzrok potonuća, a poduzete su i preventivne mjere radi sprječavanja onečišćenja mora.

Pogledajte fotografije potonulog broda u splitskoj luci:

12.10.2026., Split - Potonuli brod u Sjevernoj luci u Splitu. Potonuo u jutarnjim satima pod jos nerazjasnjenim razlozima. Photo: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Zvonimir Barisin/PIXSELL
Teme
potonuće broda potonuće broda split split

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