MIROGOJ

FOTO / Posljednji ispraćaj novinara Sanjina Španovića: Došli Milanović, Zajec, Tomašević...

author
N1 Info
|
03. pro. 2025. 17:17
Sanjin Španović, sprovod
Matija Habljak/PIXSELL

Na zagrebačkom Mirogoju je bio posljednji ispraćaj novinara i publicista Sanjina Španovića (39). Od njega su se oprostili obitelj, prijatelji, kolege i brojna poznata lica.

Među istaknutijima su bili predsjednik Zoran Milanović, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, počasni predsjednik Dinama Velimir Zajec...

Sanjin Španović, sprovod
Sanjin Španović, sprovod
Sanjin Španović, sprovod
Mirogoj Sanjin Španović Sprovod posljednji ispraćaj

