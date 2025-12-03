FOTO / Posljednji ispraćaj novinara Sanjina Španovića: Došli Milanović, Zajec, Tomašević...

Matija Habljak/PIXSELL

Na zagrebačkom Mirogoju je bio posljednji ispraćaj novinara i publicista Sanjina Španovića (39). Od njega su se oprostili obitelj, prijatelji, kolege i brojna poznata lica.

Među istaknutijima su bili predsjednik Zoran Milanović, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, počasni predsjednik Dinama Velimir Zajec...

